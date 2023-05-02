“Цитадель русского мира”. На Почаївську лавру претендують три церкви: що робити владі
“Це буде найскладніший кейс”, – зізнається LIGA.net співрозмовник в Міністерстві культури. Йдеться про Почаївську лавру на Тернопільщині, яку держава вслід за Києво-Печерською лаврою хоче відібрати у УПЦ МП.
Але на відміну від київської святині – щодо Почаївської лаври однозначного рішення у влади немає. Вся справа – в договорі, підписаному ще за часів прем’єрства втікача Віктора Януковича.
Ще більше питань перед владою постане після “виселення” УПЦ МП, адже на Почаївську лавру претендує не лише ПЦУ, а і УГКЦ. “Між ними є певна напруга”, – констатує LIGA.net один з керівників фракції Слуга народу.
Як влада повертатиме Почаївську лавру, хто стане наступним господарем та як в Тернопільській області з’явилась “цитадель русского мира”: LIGA.net розбиралась з істориками, представниками влади та церков.
“ДУЖЕ ХРІНОВИЙ ДОГОВІР”
“Путін – наш правитель… Йому Бог дав право (бомбити Україну. – Ред.). Бог такі стріли (ракети. – Ред.) може посилати через беззаконня”, – такі думки висловила на камеру hromadske одна з прочанок Почаївської лаври.
Намісник лаври митрополит Володимир заявив, що сюжет замовний. Хоча міністр культури Олександр Ткаченко в інтерв’ю LIGA.net прямо називав лавру “осередком русского мира”. “Звідки з’явилося чимало мешканців Почаєва останніми роками? Там свідомо будувався stronghold (цитадель. – Ред.) “русского мира” на заході України”, – каже міністр.
Такої ж думки – група з 35 нардепів, які пропонують розпочати невідкладну перевірку дотримання умов договору про безоплатне користування комплексом, а у разі порушень – розірвати його.
ДОВІДКА. У 2003 році уряд Януковича виключив Почаївську лавру зі складу державного заповідника. Мова про Успенський та Троїцький собори, монастирські келії, архієрейський будинок, дзвіницю та надбрамний корпус. Це рішення було скасовано лише у 2018 році. В тому ж 2003 році між Держбудом і Почаївською лаврою укладено договір про безоплатне користування лаврою до 1 січня 2052 року.
Мінкульт вирішив не чекати рішення парламенту і створив комісію, яка має перевірити використання споруд лаври та фінансову звітність.
“Буде застосована приблизно та сама юридична стратегія, як по Києво-Печерській лаврі”, – повідомив LIGA.net співрозмовник в уряді.
У 2013 році уряд втікача Миколи Азарова передав УПЦ МП в безоплатне користування 79 об’єктів Києво-Печерської лаври. Міжвідомча робоча група (утворена на виконання рішення РНБО в грудні 2022 року) встановила численні порушення договору. Його розірвано, зараз комісія Мінкульту перевіряє кожен корпус та опечатує.
Та навіть якщо Мінкульт встановить порушення на території Почаєва – це не є підставою для розірвання договору, пояснює LIGA.net голова комітету Ради з питань гуманітарної політики Микита Потураєв (СН).
“Там дуже хріновий договір, – зізнається він. – У випадку з Києво-Печерською лаврою договір можна було розірвати. А в договорі [по Почаївській лаврі] взагалі немає підстав для розірвання”.
За словами Потураєва, урядові юристи працюють з договором і шукають рішення. Це підтвердив LIGA.net і Ткаченко.
В УПЦ МП чекають на документальне обґрунтування роботи комісії Мінкульту. “Наразі, окрім популістських заяв та безпідставних звинувачень, ми нічого не бачили”, – повідомив LIGA.net керівник інформаційно-просвітницького відділу УПЦ МП митрополит Климент.
Тому у владних кабінетах не виключають і політичного сценарію вирішення ситуації навколо Почаївської лаври.
“Але виключно політичне рішення нам не вигідне, – пояснює LIGA.net один із керівників фракції Слуга народу. – Бо вони [УПЦ МП] підуть оскаржувати в міжнародні судові інстанції. Тому нам є сенс дочекатись рішень українських судів, щоб мати усі аргументи”.
Потураєв запевняє, що з поверненням Почаєва не поспішатимуть.
КОМУ ВІДДАТИ ЛАВРУ
У разі повернення Почаївської лаври держава зіткнеться з новою проблемою: якій конфесії віддати у користування комплекс споруд.
На сьогодні публічні історичні “претензії” на Почаївську лавру висловили Православна церква України та Українська греко-католицька церква.
“Позиція нашої церкви базується на історичних джерелах, що в Почаївській лаврі молилися греко-католики, – каже LIGA.net керівник департаменту комунікацій УГКЦ Ігор Яців. – Греко-католики були насильно вигнані зі всієї лівобережної частини України за царської Росії. Почаївську лавру ми не залишали добровільно”.
ДОВІДКА. Яців говорить про період 1712-1831, коли Почаївський монастир належав до греко-католицького чернечого ордену Святого Василія. В 1712-му після поразки Петра Першого в Прутському поході православні ченці монастиря прийняли юрисдикцію унійної церкви, розповідає LIGA.net історик Олександр Булига.
В унійний період, за його словами, монастир активно розбудовувався за підтримки польського магната Миколи Потоцького. Зокрема, було зведено головний храм – Свято-Успенський.
У 1831 році, коли Волинь вже 38 років була у складі Російської імперії, Почаївський монастир знову віддали православним, оскільки частина ченців підтримала польське Листопадове повстання.
Всіх монахів (крім одного) виселили.
“Російська влада репресувала монахів, частину вислала, частину ув’язнила, – пояснює LIGA.net Володимир Мороз, науковий співробітник Інституту історії церкви Українського католицького університету. – Туди завезли аж ніяк не українців. Туди завезли російських ченців, зокрема, з Курської єпархії. Вони русифікували Волинь, заперечували саме існування українського народу”.
Український історик Михайло Костомаров, який бував у монастирі в середині 19 ст., писав, що “настоятель – малорос”, а переважна більшість ченців була з “великорусских губерний”, тобто росіянами.
“Монахи-василіани говорять про готовність жити там (в Почаївській лаврі. – Ред.) повноцінним монашим життям, як це було колись”, – додає Яців.
Представник УПЦ МП митрополит Климент запевняє LIGA.net, що греко-католицький орден був у Почаєві “давним-давно і лише 100 років, а лавра існує 950 років – і вона завжди була православна”.
Слова Климента про 950-річну історію монастиря базуються винятково на легенді, що буцімто його заснували у 1240 році, пояснює LIGA.net історик Мороз. Насправді ж Почаївський монастир був заснований шляхтянкою Анною Гостською у 1597 році як православний.
Щодо православності, то так, переважну кількість часу монастир був під православною юрисдикцією: як Константинополя, так і Москви.
ДОВІДКА. Справжній “русский мир” в Почаївську лавру прийшов на початку 20 століття, коли в монастирі функціонував ультраправий монархічний “Союз російського народу”. Організація підтримувала тріаду “православ’я, народність, самодержав’я”.
“Цей “Союз” агітував, що немає українців, а є єдиний православний російський народ. І це все втлумачувалось в голови тисячам людей, які приходили до Почаївського монастиря”, – пояснює Булига.
На історичному зв’язку лаври з православ’ям наполягають і в ПЦУ.
“І сьогодні, і в радянський період, і коли Галичина була під Польщею, – всі ці часи лавра завжди сприймалася як православна святиня”, – каже LIGA.net митрополит Тернопільський і Кременецький ПЦУ Нестор, якого синод призначив священноархімандритом Почаївської лаври.
На його думку, ймовірна передача Почаївської лаври греко-католикам “не отримає підтримки в місцевих людей і буде дуже сумнівним кроком”.
“Не впевнений, що греко-католицька церква довго зможе штучно возити з Галичини паломників, якщо не буде підтримки на місці”, – вважає митрополит ПЦУ Нестор.
Між ПЦУ та УГКЦ є певна напруга, зізнається LIGA.net один з керівників Слуги народу: “Є побоювання, що віддати її УГКЦ – значить “розділити” країну на дві релігійні частини. Буде західна уніатська частина з Почаївською лаврою і буде східна частина з Києво-Печерською лаврою”.
Наразі у держави немає рішення щодо майбутнього Почаївської лаври після УПЦ МП.
Офіційна позиція влади: споруди Почаївської лаври мають бути повернені держави, адже це національний заповідник, пояснює Потураєв. Чи будуть там монастирі – це вже “питання другої стадії”.
“Може бути служіння різних церков. Монополізація таких святинь виключена”, – додає народний депутат.
В ПЦУ з таким сценарієм, схоже, не дуже згодні.
“Якщо говорити про спільне життя двох монастирів.., то Почаївська лавра для цього не найкраще місце, – вважає митрополит ПЦУ Нестор. – Я б не ризикував кидати яблуко розбрату між церквами у вигляді спільного користування лаврою, це приведе тільки до поглиблення конфліктів”.
Своєю чергою в УГКЦ розраховують на “молитовну та фізичну присутність” у Почаївській лаврі “на сталій основі, як це відбувалось відносно УПЦ МП, – на підставі договорів”, каже Яців.
Щодо ймовірного розділення лаври між конфесіями, то оскільки немає чіткої позиції держави, не варто “ділити шкуру невбитого ведмедя”.
Третій варіант пропонує УПЦ МП – нічого не змінювати. “У греко-католиків є Унівська лавра у Львівській області. Їм що замало? – каже митрополит Климент. – У ПЦУ взагалі монахів немає. Це безпідставно”.
Події навколо Почаєва спрямовані на руйнацію монополії, переконаний Мороз: “Ми бачимо, що вийшло, коли багато років будували певну привілейованість, а потім окремі єпископи перейшли на бік агресора”.
Щодо долі ченців УПЦ МП, які проживають у Почаївській лаврі, то в ПЦУ запевняють: ніхто не буде виганяти тих, хто готовий “відмовитись від концепції “русского мира” та зв’язків їхньої церкви з Росією”.
“1712 року ченці монастиря одноголосно (за винятком ігумена) вирішили перейти в унійну юрисдикцію. Це відбулось, щойно вплив російського царя на цій території зник, – каже історик Булига. – Коли ми здобудемо перемогу у війні з Росією, ченці самі згадають про Константинополь”.