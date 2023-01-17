У парку “Загребелля” планується будівництво. Без проведення аукціону…

Суд за позовом прокуратури таки вирішуватиме долю спірної земельної ділянки в парку «Загребелля». Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Тернопільська обласна прокуратура ще у липні минулого року звернулася до Господарського суду Тернопільської області з позовом в інтересах держави до Тернопільської міської ради та двох товариств про повернення територіальній громаді земельної ділянки, частина якої розміщена в межах території природно-заповідного фонду.

Проте Господарський суд Тернопільської області повернув його через порушення, на думку суду, процесуальних норм. З таким рішенням суду першої інстанції погодився суд апеляційної інстанції. Натомість Верховний Суд визнав обґрунтованими доводи касаційної скарги прокурора, скасувавши рішення судів першої та апеляційної інстанцій та повернув справу до Господарського суду Тернопільської області для вирішення питання про відкриття провадження.

Встановлено, що всупереч вимогам законодавства орган місцевого самоврядування надав для будівництва адміністративно-житлового комплексу земельну ділянку площею 0,86 га, частина якої розташована в парку «Загребелля». Крім цього, земельна ділянка отримана суб’єктом господарювання без проведення земельного аукціону через нібито розташування на ній об’єкту нерухомого майна, якого, як встановлено прокуратурою, насправді не існує.

Відтак, судом за принципової позиції прокурора відкрито провадження у справі.