У Чорткові вмикатимуть освітлення на пішохідних переходах

Про це повідомляють у міській раді. Вуличне освітлення на «зебрах» вмикатимуть з настанням темноти: з 17 до 21.30. Таке рішення необхідне з метою уникнення ДТП, адже у темну пору доби кермувальники часто просто не помічають пішоходів, особливо тих, які вдягнуті у темний одяг та не використовують світловідбивальні елементи. Для початку освітлюватимуться 13 пішохідних переходів у центрі міста: на вулицях Т.Шевченка та Копичинецька. У подальшому комунальники перейдуть до робіт над освітленням вулиць Незалежності, Кн. В.Великого, С. Бандери.

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