Поліцейські охорони затримали в Тернополі чоловіка, що викрав телефон

Лише три хвилини знадобилося наряду реагування №1 батальйону Управління поліції охорони в Тернопільській області, щоби прибути за викликом по лінії 102 з приводу крадіжки телефону.

У ході відпрацювання повідомлення поліцейські затримали тернополянина 1988 р. н., що відповідав опису зловмисника.

«Крадіжка і затримання ймовірного правопорушника відбулися в межах години, – розповідає молодший інспектор взводу №1 роти реагування батальйону УПО в області Степан Цап. – Один чоловік побачив, як невідомий викрав у його товариша телефон, і обоє з товаришем пішли до поліції писати заяву. Поки слідчий опитував постраждалого, його друг вийшов на вулицю і побачив того чоловіка, що викрав телефон. Простеживши за ним, зателефонував на 102. Ми приїхали, пішли у вказаний двір у середмісті Тернополя, затримали там зловмисника згідно зі статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України. Крадений телефон знайшли та вилучили».

Підозрюваного доставили в Тернопільське районне управління поліції. Він, за словами правоохоронців, раніше судимостей не мав, у скоєному зізнався. Наразі чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.