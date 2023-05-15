У Тернополі росіяни спалили великий склад з гуманітарною допомогою. Волонтери просять підтримки

Внаслідок ракетного удару 13 травня по Тернополю, повністю зруйновано склад, де зберігалася гуманітарна допомога Благодійного фонду та який служив хабом для міжцерковної діяльності тернопільського регіону. Про це розповідає Іван Гонтар.

Тисячі тонн допомоги пройшло через це приміщення, сотні тисяч людей отримали підтримку і надію через можливість користуватися цим приміщенням… ВСЕ ЗГОРІЛО!

«Коли б фіґове дерево не зацвіло, і не було б урожаю в виноградниках, обманило зайняття оливкою, а поле їжі не вродило б, позникала отара з кошари і не стало б в оборах худоби, то я Господом тішитись буду й тоді, радітиму Богом спасіння свого!» (Авакум 3:17-18)

Ми цього не очікували, але сталося щось подібне. Господь дав, Господь взяв – нехай буде прославлене Його Ймення! Бог чудом зберіг двох водіїв, які ночували біля нашого складу та були у декількох метрах від прильоту ракети! – розповідає волонтер.

Друзі, ваша допомога потрібна як ніколи.

Збитки неймовірно великі, але благодійну роботу волонтери не припинять!

Ми просимо вашої підтримки та віримо, що ми швидко все відновимо. І зможемо надалі служити людям!

Просимо долучились усіх небайдужих людей до збору коштів на відновлення складу та обладнання :

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💳 Номер картки банки

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Гонтар Іван

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Код одержувача: 42553876

Рахунок отримувача IBAN: UA313052990000026000033303432

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