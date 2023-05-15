Майже 325 млн грн єдиного податку спрямували домісцевих бюджетів платники Тернопільщини

Суб’єкти господарювання, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, протягом січня-квітня поточного року сплатили до місцевих бюджетів області 324,7 млн грн єдиного податку.

Значна частка сплаченого податку – внесок приватних підприємців. За січень-березень вони сплатили понад 225,4млн грн єдиного податку.

Юридичні особи – платники єдиного податку четвертої групи перерахували для територіальних громад краю майже 99,3 млн грн цього платежу.

Нагадаємо, що єдиний податок – один із важливих джерел наповнення місцевих скарбниць, до яких він зараховується у повному обсязі.

Головне управління ДПС у Тернопільській області щиро дякує суб’єктам господарювання – платникам єдиного податку, які продовжують здійснювати діяльність, створювати нові робочі місця, сплачувати податкові платежі та підтримувати місцеві громади.