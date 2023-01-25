У зеленій зоні в Тернополі знову будують

На вулиці 15 Квітня у Тернополі встановлюють конструкцію у зеленій зоні. Про це повідомила місцева жителька Юлія Мамчак.

За словами колишнього працівника управління містобудування та архітектури міської ради Олега Фостяка, цей об’єкт встановили з порушенням дозвільних документів та державних будівельних норм.

Зелена зона знаходиться біля заводу “Оріон” на вулиці 15 Квітня. Там робочі зварюють металеву конструкцію для майбутнього кіоска. За документами це мала би бути тимчасова споруда, – розповів колишній працівник управління містобудування та архітектури Олег Фостяк.

“Фундамент залитий і на ньому будують об’єкт, фактично це – нерухомість. А нерухомість вимагатиме закріплення за нею земельної ділянки у власності. Якби це була тимчасова споруда, то її можна було би перемістити. Ще з 2008 року МАФи замінили на тимчасові споруди для підприємницької діяльності, щоб не можна було під прикриттям тимчасової споруди будувати нерухомість і автоматично безоплатно закріплювати земельну ділянку”.

Вулиця 15 квітня у Тернополі, у зеленій зоні встановлюють конструкцію. Суспільне / Любов Гадомська

Крім того, каже Олег Фостяк, об’єкт встановили з порушенням державних будівельних норм.

“Якщо це тимчасова споруда, як нам зараз це будуть доказувати, то дерево повинно бути розміщене не ближче двох метрів від цієї споруди. А оскільки це є фундамент і будівля, то до будівлі дерево має бути розміщене не ближче 5 метрів. А тут приблизно є приблизно 1,2-1,5 метра”.

Олег Фостяк. Суспільне / Любов Гадомська

Представник фірми-забудовника Ігор, який не назвав свого прізвища, каже, що це тимчасова споруда, а не об’єкт нерухомості.

“У нас є всі документи, які засвідчують що саме ми будуємо і що все офіційно. Маємо додаткову угоду, паспорт прив’язки, договір про встановлення, сервітут, є всі документи”.

Ігор, представник фірми-забудовника. Суспільне / Любов Гадомська

Тернополянка Юлія Мамчак розповідає, що аби дізнатися, що будують у зеленій зоні, зверталася до забудовника.

“З’являвся проектант, представник забудовника і наголошував, що цей проєкт – це реконструкція кіоску для продажу цигарок. Проте, кіоск знаходиться далі, а реконструкція проводиться на місці, де не було його взагалі. Виникає враження, що всі зелені зони, які були на вулиці 15 Квітня з обох сторін знищуються, щоб зробити нові кіоски”.

Юлія Мамчак. Суспільне / Любов Гадомська

Ситуацію прокоментував тернополяни Мирослав та Мар’яна Король.

“Літом тут жінки з дітьми граються постійно. Куди діти будуть ходити? Де вони будуть гратися? Не буде нічого. Навколо все забудовано. Біля тротуару теж забудували. Я думаю, що це комусь вигідно. Будь-хто не візьме цю ділянку під забудову”, – розповідає Мирослав.

“У Тернополі майже всюди, де були зелені зони, де колись діти проводили час – все забудовується. Взагалі, вийти з дітьми вже нема куди, і не тільки з дітьми. Взагалі, де була краса, вільний шматочок земель, зелена зона – всюди МАФи і бізнес, на кожному кроці”, – каже Мар’яна Король.

За словами Олега Фостяка, паспорт прив’язки не відповідає території, на якій знаходиться споруда.

“Ми підняли паспорт прив’язки, де написано, що це є тимчасова споруда для провадження підприємницької діяльності. Але це споруда з фундаментами, яку неможливо перемістити і яка явно не відповідає ніяким технічним будівельним регламентам. Дивно, що тут у самому будівельному паспорті прив’язки не зазначені зелені насадження, жодних дерев, які тут ростуть. Паспорт підписаний паном Бесагою, тобто чимало людей, які розглядали, виїжджали на це місце, не бачили, що тут є дерева, і це, ймовірно, підписували з наміром обманути людей”.

У зеленій зоні в Тернополі встановлюють конструкцію. Суспільне / Любов Гадомська

За коментарем з цього приводу кореспонденти Суспільного звернулися до міської ради, поки що відповіді не отримали.





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