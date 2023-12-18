Володимир Труш, як очільник Тернопільщини, за 2022 рік отримав майже мільйон грн. зарплати

За 2022 рік начальник Тернопільської військової адміністрації Володимир Трушу в загальному отримав заробітної плати 925 872,2 грн, а за 9 місяців 2023-го – 748 432,65 грн. Про це пише сайт Місто.

Зазначимо, під час брифінгу 1 листопада 2023 року Володимир Труш зазначив, що в ОВА не можуть назвати розмір доходів працівників. Їх “прирівнюють до військовослужбовців. Тому розкривати зараз прізвища ми не маємо права”, повідомив тоді чиновник. Достовірність цих слів викликає сумніви, адже у відповіді на інформаційний запит, після звернення до Уповноваженого з прав людини, ці дані без проблем надали.