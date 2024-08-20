Чортківська молодіжна рада проведе “Дні для ЗСУ”

Чортківська молодіжна рада присвятить наступних кілька днів допомозі Збройним Силам України, аби привернути увагу громадськості та зокрема молоді до проблем і потреб наших військових. Щодня відбуватимуться певні події, розклад дивіться далі.

Середа, 21 серпня. Плетіння маскувальних сіток для військових. Запрошуємо охочих долучитись о 17 год. у Центрі культурних послуг ім. К. Рубчакової.

Четвер, 22 серпня. День військової підготовки молоді. Орієнтування на території, смуга перешкод та інше. Запрошуємо активну молодь! Початок о 10 год. ранку на території стрільбища у Чорткові.

Пʼятниця, 23 серпня. Ярмарок спільно з благодійним фондом «Покрова Чортків» у парку ім. І. Франка о 18 год.