Фейкове повідомлення про соціальну допомогу від міжнародної організації: жителька Ланівціва втратила майже 25 тисяч гривень

До співробітників відділення поліції №2 м.Ланівці надійшло повідомлення від місцевої жительки про те, що з її банківської картки незаконно списали майже 25 тисяч гривень.

Зі слів потерпілої, в одній із соцмереж вона побачила оголошення про можливість оформити допомогу від міжнародної організації. Вирішила оформити заявку. Далі перейшла за посиланням і ввела дані банківської карти, куди начебто мали надійти гроші. Як виявилося, посилання було фішингове. У результат введення даних банківської картки з рахунку жінки викрали майже 25 тисяч гривень.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 190 (шахрайство) Кримінального кодексу.

Поліцейські вкотре наголошують жителям області не довіряти сумнівним оголошенням про різні виплати. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації. Не переходьте за невідомими посиланнями та у жодному випадку не вказуйте свої секретні дані банківських карток на невідомих сайтах, оскільки шахраї можуть отримати доступ не лише до банківського рахунку, а також до кредитного ліміту.

У випадки підозри шахрайських дій одразу заблокуйте свою банківську картку та повідомте про випадок на лінію 102.