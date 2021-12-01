За скандальним будівництвом на 15 Квітня стоїть зять Ростислава Левчука?

Чергове будівництво по вул. 15 Квітня привернуло чималу увагу громадськості.

За інформацією газети «20 хвилин» потенційним забудовником є ТОВ «Рута-Фарм».

Як вдалось дізнались з відкритих джерел, компанія ТОВ «Рута-Фарм» займається гуртовою та роздрібною торгівлею лікарськими засобами. Юридична адреса львівська, а фактична – Тернопіль, вул. Бродівська.

Власників двоє – один тернополянин, інший зареєстрований в передмісті Тернополя. Компанія, станом на 17 листопада 2021 р., має податковий борг в понад 145 тис. грн. Тому виникає питання: Як і за що компанія збирається будувати, якщо не в змозі погасити борг перед державою?

Одним з співвласників виявився Ігор Наум. Саме так – зять Ростислава Левчука ( колишнього начальника управління охорони здоров’я, а на сьогодні – директора комунального некомерційного підприємства «Тернопільська комунальна міська лікарня №2)

За яким і без того ростуть «Золоті будівельні верби». До прикладу будівництво Будівництво приміщення навпроти готелю «Авалон» де повинна була бути транспортна розв’язка.

За даними youcontrol.com.ua також прослідковується причетність даної особи до будівництва. Аналогічне приміщення ці особи збудували на газоні навпроти «6 магазину».

Детальніше можна дізнатись із журналістського розслідування Назарія Наджоги.

Ось так задля бізнесових інтересів група чиновників та їх родичів-бізнесменів забудовують місто, нехтуючи інтересами городян.