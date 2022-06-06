«Ваша мудрість допомогла багатьом»: у Бучачі на заслужений відпочинок пішов досвідчений працівник сільського господарства

Керуючий молочно-тваринницьким комплексом ТзОВ «Бучачагрохлібпром» в селі Соколів Іван Васильович Сенів пішов на заслужений відпочинок.

Відомий аграрій Петро Гадз, дирекція та колектив компанії подякували йому за багаторічну добросовісну роботу.

– Коли за плечима не один десяток років і ти точно знаєш, чого хочеш від життя, вмієш це взяти, зберегти і примножити… не так – то просто залишати.. але нічого і не потрібно залишати! – повідомляють в компанії «Бучачагрохлібпром». – Завдячуючи ефективному та вмілому керівництву Сеніва Івана Васильовича молочно-тваринницький комплекс села Соколів став зразковим високоефективним сільськогосподарським підприємством, яке досягнуло хороших результатів. Відмінною рисою Івана Васильовича є його здатність почути людей та прислухатися до пропозицій. Є компетентним і цілеспрямованим.

Сенів Іван Васильович народився 4 жовтня 1959 року виріс і проживає в с. Соколів , навчався в Бучацькому радгосп технікум МСГУРСР по спеціальності агрономія.

Свою трудову діяльність розпочав у 1981 році в Соколівському міжшкільному навчально – виробничому комбінаті, з 1985 – 1989 року працював лаборантом, пізніше майстром практичного водіння тракторів в Соколівському міжшкільному навчально – виробничому комбінаті, 1989 – 1991 рік.

1992 – 2000 рік селянська спілка «Перемога» шофером, у 1997 році переведено на посаду – завідуючий тваринницькою фермою.

З 2000 до 2005 року працював на посаді головного зоотехніка в ПАП « Соколів».

2005 – 2006 роки ТОВ «Бучач – цукор» – завідувач накопичувальним майданчиком на сезон заготовки сировини.

З 2008 і до сьогодні працював на посаді керуючого молочно-тваринницьким комплексом в с. Соколів ТзОВ «Бучачагрохлібпром».

За добросовісну і багаторічну сумлінну працю нагороджувався грамотами, подяками обласної і районної державної адміністрації.

В 2019 році Указом Президента України, Івану Васильовичу було присвоєно звання «Заслужений працівник сільського господарства».

– Ось і прийшов той час, якого деякі бояться, а деякі радіють заслуженому відпочинку. Ваша мудрість, досвід, знання і вражаюча працездатність завжди допомагали багатьом. Ви дуже багато віддали цій роботі. Адже працювали не просто аби як, а душу віддавали кожен день! Свою роботу Ви не просто любили, жили нею. І сьогодні дуже шкода, що такий цінний співробітник йде від нас. Ви сповна віддалися своїй професії, тепер прийшла пора подякувати Вам за весь труд та побажати міцного здоров’я, бравих сил, позитивної енергії та радості в колі рідних Вам людей, – наголосили в ТзОВ «Бучачагрохлібпром».