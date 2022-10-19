Вишиванка Зеленського майже за мільйон: як виглядає найдорожчий благодійний лот

Кілька днів тому у Варшаві пройшов благодійний вечір присвячений збору коштів для дітей, що постраждали внаслідок російської агресії. Ведучими вечора були українські зірки: Ольга Фреймут, Анатолій Анатоліч та Тетяна Гончарова.

Серед представлених лотів було багато цінних екземплярів, зокрема боксерська рукавичка з автографом Майка Тайсона, футболка Олександра Усика та іменний футбольний м’яч Андрія Шевченка. Головним і найбажанішим лотом події була вишиванка Володимира Зеленського з його особистим підписом і написом: «Слава Україні! З повагою Володимир Зеленський».

Змагання за вишиту сорочку почалося з 20 000 гривень, а згодом дійшло до рекордної суми у 800 000 гривень. Власником найдорожчої вишиванки Президента став українськой IT-бізнесмен Владислав Савченко. Він пообіцяв, що розмістить її в українському хабі у Варшаві як символ сили, мужності і протистояння.

Зібрані кошти під час аукціону організатори перерахують у три дитячі фонди, одним із яких стане – Фундація Олени Зеленської.