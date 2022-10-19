На Тернопільщині підприємства виплатили працівникам понад 16 млн грн заборгованої зарплати

Контроль за додержанням суб’єктами господарювання чинного законодавства про оплату праці – під пильним наглядом працівників Головного управління ДПС у Тернопільській області.

Так, з початку цього року із керівниками 85 підприємств, які допустили заборгованість із виплати заробітної плати та податкових платежів, провели роз’яснювальну роботу. Після чого 81 боржник виплатив понад 16 млн грн заборгованої заробітної плати. Відтак до бюджету додатково надійшло 3,5 млн грн податку на доходи фізичних осіб та 3,9 млн грн єдиного внеску.

Відомо, що податок на доходи – основний бюджетоформуючий платіж місцевих бюджетів. Тому до контролю за додержанням законодавства про оплату праці залучаються органи місцевого самоврядування. Для цього створюються спільні комісії. З початку року вони провели роз’яснювальну роботу з керівниками 123 підприємств, на яких заробітна плата виплачувалась у мінімальному чи нижче розмірі. Результатом стало підвищення рівня виплати заробітної плати 110 з них. Тож додаткові надходження до бюджетів склали 3,6 млн грн, з яких 1,7 млн грн податку на доходи фізичних осіб та 1,9 млн грн єдиного внеску.

Доцільність підвищення оплати праці роз’яснили представникам 652 підприємств та організацій області. Відтак 597 із них підвищили рівень виплати заробітної плати. Тож бюджети отримали 12,4 млн грн податку на доходи фізичних осіб та 11,6 млн грн єдиного внеску.