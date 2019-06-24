Які стрибки валют очікувати незабаром, порахував народний депутат з Тернополя

Н ародний депутат Роман Заставний розповів, чому зараз курс долара знижується і як це впливає на економічну ситуацію в Україні.

– Зараз ми маємо хорошу тенденцію — послаблення долара та укріплення української гривні. Але я би назвав це укріплення спекулятивним, тому що Україна випустила зараз чимало облігацій, на які є попит віноземців, тому й достатньо велика кількість іноземної валюти сьогодні заходить в українську економіку. Відповідно, гривня укріплюється. Мені здається, якщо би зараз не було такої активної інтервенції з бокуНацбанку в плані викупу надлишку долара, то ми могли би мати курс ще на 10 відсотків нижчий — в районі 24-24,5 грн за долар. Але Національний банк практично щоденно присутній на торгах і викупляє надлишок, тим самим збільшуючи золотовалютні запаси. Незважаючи на те, що це своєрідна спекуляція, але вона позитивно впливає на укріплення гривні, – розповів народний депутат.

Водночас Роман Заставний зазначив, що низький курс долара негативно впливає на формування українського бюджету, тому що його левова частка формується із митних платежів. «Ви ж розумієте, що коли економіка прорахована виходячи з 29 грн. за долар, а ми зараз маємо 26,5 грн., то надходження із митних платежів у гривневому еквіваленті на 10 відсотків будуть нижчими. А це основні джерела надходжень у Пенсійний фонд. Тобто у всьому хорошому завжди є щось погане. Дуже важливо, щобибув баланс. І коли буде дуже низький долар, це також буде погано для української економіки. В кінці кінців ми стикнемося із великим дефіцитом коштів у бюджеті».