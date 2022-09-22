Якщо не працює закон, то праця народних депутатів даремна! – Петро Ландяк

ЯКЩО НЕ ПРАЦЮЄ ЗАКОН, ТО – ПРАЦЯ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ ДАРЕМНА!

Враховуючи непросту ситуацію з обліком і нарахуваннями за воду у Тернополі, висловлю свої думки стосовно Закону України “Про комерційний облік комунальних послуг “.

Знаю, що його приймала попередня Рада, тому те, що скажу зараз – є порадою чи застереженням теперішнім депутатам для майбутніх дій. Закони попередників треба виправляти, якщо вони недосконалі. Таким є і вищезазначений закон. З приводу цього закону і проблем, які він створив, направимо листи кожному народному депутату України від Тернопільської області.

Отже, сьогоднішній мій допис про воду і все, що пов’язане з “водними” послугами.

Майже пів року місто лихоманить з приводу нарахувань за воду. Тому ми, громадська організація “Українська народна варта”, протягом трьох останніх місяців направили ряд листів міській раді і Тернопільському водоканалу, в яких подали свої пропозиції для впорядкування нарахувань з водопостачання.

Декілька днів тому отримали відповідь від заступника мера, який повідомив, що всю інформацію нам подасть водоканал.

Трохи сумно, бо не функція водоканалу організовувати збори і пояснювати людям, як діяти в тих будинках, де не створені ОСББ.

Це якраз робота підрозділів міської ради (!).

Чому це важливо? Бо у своїй відповіді керівництво водоканалу зазначає правильно, що покази будинкового лічильника знімаються в присутності представника управителя будинку. Однак це правильно лише з формальної сторони, бо так каже закон. Але не є правильним за своєю суттю, враховуючи реальний стан в Тернополі. Бо ми ж знаємо, що практично кожного управителя визначали не люди, а влада. В цьому моменті не звинувачую владу, бо люди не скористались своїм правом – хто в них буде управляти будинком. Тому влада змушена була вчиняти свою дію. Однак, якраз тому, що мешканці на зборах не визначали управителя свого будинку – представники управителя не відчувають залежності і відповідальності перед людьми. Саме тому представники управителя не стоять “горою” на сторожі інтересів мешканців при знятті показників.

Було б дуже добре, якби влада міста включилася в цю проблему і пояснила людям, що потрібно обрати з поміж себе 2-3 особи, які б разом з представником водоканалу знімали і контролювали покази загальнобудинкового лічильника.

Це був би КРОК ПЕРШИЙ.

А КРОК ДРУГИЙ мав би полягати в тому, щоб одночасно (!) знімати показники будинкового і квартирних лічильників. І це може організувати або голова ОСББ, або група обраних на зборах відповідальних осіб. І тоді можна добитись значно точніших нарахувань за воду. А далі потрібно проаналізувати інформацію про нарахування, яка є в електронному кабінеті користувача на сайті водоканалу.

Що можна тоді побачити? На прикладі одного із будинків масиву Канада: одна квартира в травні використала 16,0 куб.м води, в червні- 11,0 куб.м. , а в липні лише – 1.1 куб.м. По іншій квартирі того ж будинку динаміка в розрізі вищезазначених місяців наступна : 26 – 15.5 – 11.8, тобто видно різке падіння споживання. Ще по одній квартирі також різко зменшується використання води: 15.8 куб.м в травні, 10.3 куб м. в червні і нуль (!) куб.м. в липні. Було і таке споживання відповідно вищевказаних місяців : 10.7- 3.9 -0,6.

А найцікавіша динаміка в одній із квартир була наступною: в травні нараховано 9.5 куб.м., в червні – 8.6 куб.м., а в липні навпаки змінусовано з нарахування 57 куб.м(!!!).

Падіння у споживанні в липні встановлено по дуже багатьох квартирах , і це якраз призвело до додаткових нарахувань мешканцям в розмірі 47% . Ці відсотки – це різниця між квартирними і будинковим лічильниками . В травні таким чином було перерозподілено 16% води , у червні 27%, а в липні вже є зростання аж до 47% (!!!)..

Так реально бути не може. Роблю висновок, що не до кінця розуміючи підстави для донарахувань, окремі споживачі занижують (!) показники своїх квартирних лічильників.

Тому в таких випадках люди мають право і повинні звертати увагу сусідам, які різко зменшили використання води, або нібито перестали нею “користуватись”.

Водоканал також повинен, не затягуючи, реагувати і проводити перевірку лічильників в квартирах, де відбулось значне падіння у споживанні води.

Маємо негайно впорядкувати і вирішити існуючу проблему з нарахуванням за воду.

Я переконаний, що існуючий Закон можна застосовувати лише там, де реально, а не на папері, діють ОСББ.

На це наша громадська організація своїм листом обов’язково наголосить народним депутатам України від Тернопільщини.

Як кажуть – вода камінь точить. А ми якраз про воду і справедливу оплату за неї…

А поки депутати зрозуміють і захочуть “включатись” в цю проблему – маємо спільними діями, на чолі з владою міста, разом з мешканцями і водоканалом організувати чітку систему у знятті показників та їх оприлюдненні. Так має бути. Часи зараз непрості, і кожна копійка для людей важлива… Петро Ландяк