Двоє військових з Тернопільщини, звільнених з полону, зустрілися з рідними. Це Михайло Діанов з позивним “Борода” та Катерина Поліщук з позивним “Пташка”. Про це повідомили на сторінці Тернопільської обласної військової адміністрації у Фейсбуці.

“В наших все добре. Всім передають вітання та обіймають! Разом з усією країною ми розділяємо радість повернення з полону наших захисниць та захисників”, – йдеться у повідомленні обласної адміністрації.