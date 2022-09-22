16:40 | 22.09.2022
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Двоє військових з Тернопільщини, звільнених з полону, зустрілися з рідними

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Двоє військових з Тернопільщини, звільнених з полону, зустрілися з рідними. Це Михайло Діанов з позивним “Борода” та Катерина Поліщук з позивним “Пташка”. Про це повідомили на сторінці Тернопільської обласної військової адміністрації у Фейсбуці.

“В наших все добре. Всім передають вітання та обіймають! Разом з усією країною ми розділяємо радість повернення з полону наших захисниць та захисників”, – йдеться у повідомленні обласної адміністрації.

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