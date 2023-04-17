Залишки зруйнованого у Тернополі Парафіяльного костелу знайшли на сільському кладовищі (фото)

Наші міста повні історій про які рідко пишуть в книгах. Одна з них трапилася тоді, коли руйнували тернопільський Парафіяльний костел (тепер тут ЦУМ).

– Де в ній правда, а де надумане судити складно. Кажуть, що в середині/кінці 1950-их років якийсь чоловік вивіз з руїн храму розп’яття Ісуса Христа. Згадуючи чисельні розповіді про повоєнну бідосю починаю сумніватися в правдивості почутого. На фото околиця села Колодіївка (Тернопільська обл., Підволочиський р-н). Місцеві кажуть, що під скульптурою похована дружина “рятівника”. Відзнято 25 березня 2014 року. Ось і все, що мені відомо про цю історію, – йдеться на сайті Мій давній Тарнополь.

Віктор Мадрі