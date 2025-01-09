Заступник В’ячеслава Негоди – Володимир Важинський написав заяву на звільнення
Володимир Важинський офіційно оголосив про своє звільнення з посади заступника голови Тернопільської обласної військової адміністрації. Відповідну заяву чиновник подав у приймальню голови ОВА та повідомив про своє рішення на сторінці у Facebook.
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Ну що ж друзі! Всьому є свій початок і є логічне завершення!
Я прийняв відповідне рішення для себе, і ще одна не проста сторінка мого життя перегорнута. Написав вчора відповідну заяву та віддав в приймальню голови адміністрації. Мав можливість попрацювати в перехідний період і в новій команді – дякую за це!
В першу чергу хочу подякувати нашим Захисникам за можливість працювати і жити, ми в неоціненному боргу перед Вами
Щиро вдячний за довіру та надану можливість попрацювати на благо Українського народу та Тернопільщи зокрема Володимиру Любомировичу Трушу який запросив мене в травні 2020 в свою команду, Офісу Президента України та Кабінету Міністрів України.
також щиро вдячний за співпрацю всім керівникам та працівникам всіх департаментів – ви справжні професіонали кожен в своїй галузі – ви це не раз довели, як під час «ковіду» так і підчас кожного дня протягом 1051 днів війни.
також щиро вдячний за співпрацю та за допомогу всім силам безпеки і оборони які несли увесь цей час службу в посиленому режимі і забезпечували належний правопорядок та безпеку громадян в нашій області.
також щиро вдячний всьому Духовенству області за постійну підтримку, мудре слово та проУкраїнську позицію.
також хочу подякувати всім головам громад і головам РДА нашої області та їх працівникам за співпрацю згуртованість і допомогу в ці не легкі часи для нашої Країни. Адже завдяки саме вашій згуртованій позиції Тернопільщина за ці роки стала надійним другом партнером для наших прифронтових міст які кожен день під обстрілами (це і Хесонська і Харківська і Миколаївська і Сумська області та багато інших яким завдяки вашій згуртованості ми змогли допомогти як і відбудовою так і генераторами та багато іншими речами про які ми всі висвітлювали на своїх ресурсах).
дякую всьому депутатському корпусу обласної ради за співпрацю, конструктив та критику яка завжди підбадьорювала і допомагала приймати виважені рішення.
дякую всім центральним органам виконавчої влади області, всім установам і організаціям, які допомагали виконувати поставлені задачі вищим керівництвом Держави.
дякую всім працівникам апарату обласної військової адміністрації, які увесь цей час забезпечували належне виконання поставлених завдань.
окрема подяка і шана працівникам юридичного управління апарату ОВА – ви справжні професіонали і готові до будь-яких викликів
А також щира подяка всім активістам, ЗМІ та блогерам, друзям, та просто хорошим людям які були поруч та підказували, радили, спонукали та допомагали виконувати поставлені задачі
і памʼятаймо слова нашої Ліни Костенко «І все на світі треба пережити. І кожен фініш – це, по суті, старт. І на перед не треба ворожити, і за минулим плакати не варт»
З повагою до всіх Вас хто був поруч пліч-о-пліч протягом цього не легкого но дуже важливого і відповідального періоду мого життя.