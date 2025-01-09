Заступник В’ячеслава Негоди – Володимир Важинський написав заяву на звільнення

Ну що ж друзі! Всьому є свій початок і є логічне завершення!Я прийняв відповідне рішення для себе, і ще одна не проста сторінка мого життя перегорнута. Написав вчора відповідну заяву та віддав в приймальню голови адміністрації. Мав можливість попрацювати в перехідний період і в новій команді – дякую за це!В першу чергу хочу подякувати нашим Захисникам за можливість працювати і жити, ми в неоціненному боргу перед ВамиЩиро вдячний за довіру та надану можливість попрацювати на благо Українського народу та Тернопільщи зокрема Володимиру Любомировичу Трушу який запросив мене в травні 2020 в свою команду, Офісу Президента України та Кабінету Міністрів України.також щиро вдячний за співпрацю всім керівникам та працівникам всіх департаментів – ви справжні професіонали кожен в своїй галузі – ви це не раз довели, як під час «ковіду» так і підчас кожного дня протягом 1051 днів війни.також щиро вдячний за співпрацю та за допомогу всім силам безпеки і оборони які несли увесь цей час службу в посиленому режимі і забезпечували належний правопорядок та безпеку громадян в нашій області.також щиро вдячний всьому Духовенству області за постійну підтримку, мудре слово та проУкраїнську позицію.також хочу подякувати всім головам громад і головам РДА нашої області та їх працівникам за співпрацю згуртованість і допомогу в ці не легкі часи для нашої Країни. Адже завдяки саме вашій згуртованій позиції Тернопільщина за ці роки стала надійним другом партнером для наших прифронтових міст які кожен день під обстрілами (це і Хесонська і Харківська і Миколаївська і Сумська області та багато інших яким завдяки вашій згуртованості ми змогли допомогти як і відбудовою так і генераторами та багато іншими речами про які ми всі висвітлювали на своїх ресурсах).дякую всьому депутатському корпусу обласної ради за співпрацю, конструктив та критику яка завжди підбадьорювала і допомагала приймати виважені рішення.дякую всім центральним органам виконавчої влади області, всім установам і організаціям, які допомагали виконувати поставлені задачі вищим керівництвом Держави.дякую всім працівникам апарату обласної військової адміністрації, які увесь цей час забезпечували належне виконання поставлених завдань.окрема подяка і шана працівникам юридичного управління апарату ОВА – ви справжні професіонали і готові до будь-яких викликівА також щира подяка всім активістам, ЗМІ та блогерам, друзям, та просто хорошим людям які були поруч та підказували, радили, спонукали та допомагали виконувати поставлені задачіі памʼятаймо слова нашої Ліни Костенко «І все на світі треба пережити. І кожен фініш – це, по суті, старт. І на перед не треба ворожити, і за минулим плакати не варт»З повагою до всіх Вас хто був поруч пліч-о-пліч протягом цього не легкого но дуже важливого і відповідального періоду мого життя.