Навідник Ростислав ворожим трофеєм розгромлював російські позиції

✌Історії з фронту‼

Воїнам 14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого БМП-2 дісталася як трофей після одного з боїв з російськими окупантами.

І наші захисники перетворили цю техніку на потужну зброю проти своїх уже колишніх власників. Протягом двох місяців цією машиною день у день розгромлював ворожі позиції навідник Ростислав. Цей мотивуючий досвід, якій заряджав позитивними емоціями до подальшої боротьби, військовослужбовець запам’ятав на усе життя.

До 14-ї Князівської бригади Ростислав приєднався у жовтні 2022 року. До того служив у ТЦК та СП. Каже, чимало його тодішніх побратимів нині воюють у складі Князівської бригади, долаючи ворогів на найгарячіших напрямках фронту.

Першою професією, яку здобув він у війську, була – навідник БМП.

-Ця робота потребує значної відповідальності – перед собою і перед побратимами. Бо головна місія для такої техніки – допомагати нашим воїнам у боротьбі, – каже Ростислав. – Працювати на такій машині – не страшно. Бо концентруєшся на виконанні завдання. Бачиш ціль – влучаєш. Радієш від результату – свого і машини. Страшно, коли їдеш на пряму наводку і коли долаєш шлях назад.

Нині молодший сержант опанував нову військову спеціальність.

-Дрони – це новий вид озброєння, який став масовим за останній рік і за ним – майбутнє, – вважає Ростислав. – Дрон – це збереження життя військового. Бо тепер він виконує основну роботу: доставляє їжу і необхідні речі на позицію, вистежує ворога, завдає удару. Працює на випередження.

Ростислав поки не заглядає у далеке майбутнє й не будує планів на те, чим займеться після Перемоги. Каже, як один із варіантів розглядає продовження військової служби, адже навряд чи повернеться до попередньої діяльності: раніше він із батьком мали власний столярний цех, нині – обоє на передовій.

Чекають повернення додому захисника його дружина і двоє синів. Саме задля їхнього щасливого майбутнього у мирній країні нині бореться на фронті воїн Ростислав.

За інф. Групи комунікацій Тернопільського ОТЦК та СП