Завдяки супутнику «Притули» вдалось виявити майже тисячу місць розташування ворогів та понад 7 тис. ворожих об’єктів
🔥Робота «народного» супутника ICEYE: за п’ять місяців виявив майже тисячу районів розташування ворожих підрозділів і 7 321 ворожих об’єктів. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
Серед них:
▪️45 літаків
▪️27 гелікоптерів
▪️шість ракетних комплексів «Іскандер» і 36 С-300
▪️12 ЗРК «Панцир С1»
▪️11 радіолокаційних станцій
▪️10 понтонних переправ.
Значна частина з цього переліку знищена.
Команді Фонду Сергія Притули – респект💪
Українцям – вдячність ✊🇺🇦