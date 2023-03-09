Завдяки супутнику «Притули» вдалось виявити майже тисячу місць розташування ворогів та понад 7 тис. ворожих об’єктів

🔥Робота «народного» супутника ICEYE: за п’ять місяців виявив майже тисячу районів розташування ворожих підрозділів і 7 321 ворожих об’єктів. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Серед них:

▪️45 літаків

▪️27 гелікоптерів

▪️шість ракетних комплексів «Іскандер» і 36 С-300

▪️12 ЗРК «Панцир С1»

▪️11 радіолокаційних станцій

▪️10 понтонних переправ.

Значна частина з цього переліку знищена.

Команді Фонду Сергія Притули – респект💪

Українцям – вдячність ✊🇺🇦