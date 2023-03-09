Зміни до генплану Тернополя під час воєнного стану неприпустимі
Тернопільська міська рада влаштовує громадські слухання щодо внесення змін до Генерального плану та Плану зонування – головних містобудівних документів.
Відбудуться вони 10 березня о 12:00 в сесійному залі міськради (вул. Листопадова, 5) – https://bit.ly/3LaJueJ
Наступним етапом у найближчі місяці буде офіційне прийняття пропонованих змін.
Під час війни, більшість громадсько-активних громадян або служать у лавах Збройних сил України або ж весь свій вільний час приділяють допомозі армії, вимушеним переселенцям і потребуючим.
Окрім того, Тернопільська міська рада, посилаючись на рішення Тернопільської обласної військової адміністрації, обмежила в публічному доступі, як діючі містобудівні документи, так і пропоновані зміни до них. Тут варто зазначити, що в сусідніх обласних центрах таких обмежень немає.
За таких умов тернополяни не мають змоги якісно проаналізувати новий Генплан і План зонування та зробити свої висновки.
Лише поверхнево ознайомившись з пропонованими змінами, активісти й депутати «Сили Людей» виявили багато таких, які є шкідливими для міста.
Команда «Сили Людей» Тернополя вважає, що вносити зміни до Генплану під час війни НЕ НА ЧАСІ ТА НЕДОРЕЧНО.