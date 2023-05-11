За 136 грн. здають в оренду гідротехнічну споруду у селі Мала Плавуча
📌Аукціон з оренди гідротехнічних споруд на Тернопільщині – 16 травня
Запрошуємо Вас взяти участь в аукціоні оренди гідротехнічних споруд ставу Медова 1 у селі Мала Плавуча, що знаходиться на балансі Державного підприємства “Укрриба”.
🏘 Майно може бути використано за будь-яким цільовим призначенням.
💰Стартова ціна — 135,9 грн.;
⌛️Прийом пропозицій до участі — до 15 травня 2023 року;
🗓 Дата аукціону — 16 травня 2023 року;
📍Локація — Тернопільська обл., с. Мала Плавуча, вул. відсутня.
#фдму_оренда
#оренда_Тернопільщина
#оренда_держмайна
#оренда_анонс
↪️Детальніше про актив – https://bit.ly/41PrcF2