13:07 | 11.05.2023
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За 136 грн. здають в оренду гідротехнічну споруду у селі Мала Плавуча

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📌Аукціон з оренди гідротехнічних споруд на Тернопільщині – 16 травня

Запрошуємо Вас взяти участь в аукціоні оренди гідротехнічних споруд ставу Медова 1 у селі Мала Плавуча, що знаходиться на балансі Державного підприємства “Укрриба”.

🏘 Майно може бути використано за будь-яким цільовим призначенням.

💰Стартова ціна — 135,9 грн.;
⌛️Прийом пропозицій до участі — до 15 травня 2023 року;
🗓 Дата аукціону — 16 травня 2023 року;
📍Локація — Тернопільська обл., с. Мала Плавуча, вул. відсутня.

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↪️Детальніше про актив – https://bit.ly/41PrcF2

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