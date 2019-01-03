До Чорткова приїде ватага зі Львова, яка на підмостках коїть «шалену розруху»
14 січня, на Перший зимовий етнофестиваль «Василів день» до нас приїде автентична ватага зі Львова, яка на підмостках коїть «шалену розруху», – «Joryj Kloc» (https://www.facebook.com/events/774494612907552/). У їхньому репертуарі – народні, дуже древні та архаїчні пісні українською, польською, литовською мовами, скандинавські саги, подані у новосучасний спосіб.
Перший зимовий етнофестиваль «Василів день» відбудеться 14 січня на центральному майдані міста. Про це повідомили в Чортківській міській раді.