Тернополянка розробила рецепти корисних цукерок

Маючи вдома коробочку солодощів від пані Наталії зТернополя, можна не відмовляти собі у солодкому, адже від натуральних смаколиків умілиці – користь для всього організму.

У цукерках жінки не знайти жодних барвників, консервантів чи підсолоджувачів. Немає в солодощах пальмової олії, штучних підсилювачів смаку та фарбників, якими щедро наповнюють магазинні кондитерські вироби.

Як розповіла пані Наталія, саме турбота про власних дітей та бажання нагодувати їх корисними смаколиками підштовхнули жінку до виготовлення порції домашніх ласощів. А рецепт цукерок від умілиці простий – тільки свіжі, натуральні продукти:горіхи, сухофрукти, кокос, кероб, насіння чіа, кунжут та багато інших.

— Маю двох діток. Вони дуже полюбляють солодке. Почала цікавитись складом магазинних цукерок… а там, майже, вся таблиця Менделєєва. Я вирішила, що мої сини, моя сім’я і рідні заслуговують на якісний продукт. Так і прийшла ідея виготовлення цукерок. Брала мигдаль, сухофрукти, кероб, лісові горіхи, грецькі горіхи, свою домашню смородину і починала міксувати. Ось так разом із дітками почала і сама ласувати натуральним.. Хочеться, щоби найрідніші мені люди відчували не тільки смак, але й користь.Вивела для себе формулу чотирьох ідеальних смаків цукерок: -лісовий горіх, -кава чіа, -пп снікерс, -лісова смородина. Додаю начинки з керобу, арахісової пасти, сиру Філадельфія, та смородинового джему, — наголосила пані Наталія.

Жінка зазначила, що натуральні складники, зокрема, фрукти зберігають максимум вітамінів та мінералів під час сушіння. Вони є смачними та корисними, адже тут збережено максимум вітамінів та мікроелементів, які позитивно позначаються на імунітеті.

— Можна їсти мої цукерки й діабетикам. Маю спеціально розроблений рецепт, над яким ми з однією небайдужою мамою хворої дитинки працювали разом. Рекомендую домашні смаколики й діткам, вагітним, спортсменам та людям, які ведуть активний спосіб життя, займаються фізичною працею. Так, я споживала свої солодощі у період вагітності, адже знала, що там набір необхідних макро та мікроелементів, вітамінів та мінералів, які сприятливо впливають на організм. Не рекомендую людям з індивідуальною непереносимістю окремих продуктів. Наприклад, арахісу. Такі ласощі добре впливають на зміцнення імунної системи, дають заряд енергії, бо є достатньо поживними.Вони корисні для шлунково-кишкового тракту, серцево-судинної системи. у складі солодощів є калій та магній, необхідні для нормальної роботи м’язів. Сухофрукти та горіхи позитивно впливають на мозок, що так важливо для людей, які займаються розумовою і фізична працею. Поліфеноли дуже корисні для правильної роботи серця і кровотоку, феноли не дозволяють розвинутися низці серцевих захворювань, — поділилася Наталя.

Жінка додала, що має багато вдячних відгуків за свою працю. Пані Наталя впевнена, що займається корисною справою, тому робить її натхненно та з душею, – пишуть Тернополяни.