11 квітня: у Заліщицькому районі сім підтверджень за день і два ймовірних одужання

Штаб з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру місцевого рівня, пов’язаної із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 Заліщицького району інформує, що станом на 11 квітня в районі лабораторно підтверджено ще 7 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомляють районні державні адміністрації.

Це 4 жителі с.Бедриківці, які є однією сім’єю; 2 жителі м.Заліщики, які проживають по вул.С.Крушельницької та С.Бандери; 1 жителька с.Іване-Золоте.

Всі інфіковані проходять обстеження у сімейних лікарів щодо стану їх здоров’я та на предмет необхідності їх госпіталізації. Встановлюються контактні особи. Проводяться дезінфікаційні заходи.

Хороша новина! У 2 жителів с.Бедриківці, у яких попередньо лабораторно виявили COVID-19, результат першого тесту негативний. Тест проведуть повторно. Нагадуємо, що за стандартами ВООЗ, людина вважається такою, яка одужала, якщо два тести поспіль показують негативний результат.