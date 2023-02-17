12 гектарів землі московитам: у Тернополі відбулося перше засідання робочої групи щодо Почаївської лаври

16 лютого у Тернополі відбулося перше засідання робочої групи, яка була створена щодо вивчення правомірності використання комплексу споруд Почаївської лаври на Кременеччині.

На засіданні головну позицію комісії озвучив голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко.

“До комплексу Почаївської лаври входить близько двох десятків споруд, зведених на 12-ти гектарах землі. До пам’яток архітектури національного значення належать лише шість будівель, які займають земельну ділянку більше двох гектарів і перебувають на балансі Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника, а власником комплексу споруд є держава, – відзначив Михайло Головко. – У користування Українській православній церкві московського патріархату Почаївську лавру передали у 2003 році. Договір про оренду уклали на 49 років. Це більш як 12 га нашої землі – у постійному користуванні московитами. Та в документах в жодному місці не вказано про приналежність УПЦ до московського патріархату. Йдеться лише про Українську православну церкву”.

Комісія ретельно вивчає документи, факти порушень використання землі та розглядає усі можливі передумови та обставини для розірвання договору та визнання його нікчемним.