12 квітня, 18,00: на Чортківщині у 12 осіб підтверджено захворювання на COVID- 19

Станом на сьогодні, 12.04, у Чортківському районі лабораторно підтверджено 12 випадків захворювання на COVID-19. З них – 4 лікарі, 1 медсестра, 3 працівників банку. Про це повідомляє районна рада.

Проводиться робота по виявленню контактних осіб, епідрозслідування триває, коло контактних осіб збільшується.

Всіх попереджено про строгу самоізоляцію та відповідальність за її порушення.

Уважно поставтесь до карантинних заходів та дотримуйтесь рекомендацій. Це допоможе не тільки врятувати себе, але і вберегти від інфікування інших громадян.

Інформація подана ДУ «Тернопільський обласний лабораторного центру МОЗ України» та КНП “Центр первинної медико-санітарної допомоги” Чортківської районної ради.