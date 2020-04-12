12 квітня: 141 особа інфікована коронавірусом у Монастириському районі

Офіційні дані від керівництва оперативного штабу з організації профілактичних і протиепідемічних заходів щодо запобігання занесенню та поширенню коронавірусної інфекції на території району повідомляє заступник голови Монастириської РДА Павло Дронь.

За даними штабу на 18 годину, в Монастириському районі інфікованих коронавірусом – 141 особа:

м.Монастириська – 75,

с.Швейків – 14,

с.Ковалівка – 13 (1 летальний),

с.Горішня Слобідка – 12 (1 летальний),

с.Гончарівка – 8,

с.Бертники, с.Дубенка – 3,

с.Дол.Слобідка, с.Григорів, с.Устя-Зелене – 2,

с.Чехів, с.Коржова, с.Криниця, с.Велеснів, с.Доброводи, с.Нова Гута, с.Заставці – 1.

В їх числі медперсоналу – 41 (11 лікарів, 30 медсестер та фельдшерів),

7 діти, 12 держслужбовці, 3 поліцейські, 2 вчителі, священник, завдитсад, рятівник НС, гол. ОТГ, сіл. староста по 1.

Обстежено в р-ні 716 осіб (в т.ч. 241 медики).

В Монастириському шпиталі перебуває 32 хворих ( 1 – важкий стан, 17-середній, 14 – легкий).

В Тернопільській лікарні – 3 (середній).

100 інфікованих на самоізоляції (в них легка безсимптомна форма).

Одужало 4 (2 лікарі, 2 медсестри).

Сьогодні у святу вербну неділю сповіщаю про приємну звістку щодо виходу з коронавірусної залежності 4 інфікованих після їх подвійного тестування – 1 лікар райлікарні, 1 сімейний лікар, 1 медсестра та 1 мол. медсестра! З понеділка вони приступають до роботи.

Хто уважно читав попередні дописи, де йшлося про наше завдання-мінімум та прогнози, то не міг не помітити, що намічене ми виконуємо, наші прогнози почали збуватися. А це свідчить і про належний рівень аналітичної складової в роботі райштабу. З іншим теж вже не все так погано.