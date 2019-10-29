1300 кг заборонених пестицидів виявили на Теребовлянщині

На Теребовлянщині завдяки районній державній адміністрації поступово вирішується проблема непридатних та заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин, які знаходяться в районі.

Як зазначає заступник голови РДА Андрій Кундрат, необхідно визначитися із кількістю пестицидів, аби знешкодити цю “смакоту” загалом. Процедура потребує коштів. Проте ще потрібне бажання.

«Ми з усією серйозністю взялися за справу та вирішили довести її до логічного завершення – вивезти отрутохімікати з території району та утилізувати», – говорить Андрій Кундрат.

Декілька днів на території Різдвянської сільської ради працював спецпідрозділ УДСНС України в Тернопільській області з виявлення та затарення заборонених до використання пестицидів. Вчора їх зважили (1300 кг) та перевезли на зберігання із подальшою утилізацією. Друге місцезнаходження небезпечних отрутохімікатів – склад в с. Виншівчик. Там рятувальники розпочали перезатарення пестицидів та зважування їх.