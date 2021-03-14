15 березня без електроенергії будуть майже 100 населених пунктів Тернопільської області

ВАТ “Тернопільобленерго” повідомляє, що 15 березня у зв’язку з виконанням планових ремонтів обладнання та інших робіт з експлуатаційного обслуговування буде тимчасово припинене постачання електричної енергії окремим споживачам в таких населених пунктах області:

Планові вимкнення на 15 березня 2021 рік:

РЕМ Перелік споживачів, яким буде тимчасово припинене постачання електроенергії Якої тривалості передбачається перерва в електропостачанні Бережанський РЕМ с.Божиків з 09:00 до 17:00 Бережанський РЕМ с. Волиця (Рогачин) з 09:00 до 17:00 Бережанський РЕМ с. Біще-млин з 09:00 до 17:00 Бережанський РЕМ м.Бережани вул. Молодіжна вул. Червона вул Кривоноса вул. Крушельницька вул Котляревського з 08:00 до 18:00 Борщівський РЕМ м. Борщів, вул. Ст. Бандери з 08:00 до 17:00 Борщівський РЕМ с.Гермаківка, с.Нівра, с.Залуччя, с.Вербівка з 10:00 до 16:00 Борщівський РЕМ с.Вигода, с.Окопи, с.Боришківці, с.Трубчин, с.Білівці з 10:00 до 16:00 Борщівський РЕМ м.Борщів(частково) з 10:00 до 16:00 Борщівський РЕМ с.Слобідка-Мушкатівська з 10:00 до 16:00 Бучацький РЕМ с.Костільники з 09:00 до 16:00 Бучацький РЕМ м.Бучач вул.Баштова з 09:00 до 16:00 Гусятинський РЕМ с. Личківці вул. Мале Підлісся з 09:00 до 17:00 Гусятинський РЕМ м. Хоростків з 09:00 до 17:00 Гусятинський РЕМ с. Коцюбинці з 09:00 до 17:00 Гусятинський РЕМ смт. Гримайлів з 09:00 до 17:00 Заліщицький РЕМ с,ДУНІВ. з 10:00 до 16:30 Збаразький РЕМ м.Збараж вул.Франка, Котляревського, Д.Галицького,Білинських, Пражка, Кобилянської, В.Великого, Кн.Ольги, Павлова, Нечая, м-н Франка в.т.ч. ощадбанк, прокуратура, приватбанк, церква, ПП Чарківський, СШ№-1, біржа, ПП Борисевич, телеком, пошта, ПП Бічак, перукарня, кінотеатр, духова семінарія, музична школа, ПП Данилевич, ПП Габрик, ПП Комендат, ТОВ Електропостач, ПП Хамрик, Збаразька МРВД ТОВФССзТВП, ПП Назарчук, ПП Ярош, ПП Феськович, піцерія, адміністрація, районна рада, вишнівецькі ковбаси, червоний хрест, апт. ромашка, ПП Гудима, наша ряба, маг.Єва, ПП Букатович, ПП Цар, ПП Совик, перукарня , відділ культури, МП Зустріч, ПП Матвійчук, фотоатильє, воєнкомат, ДАІ, УТМР, ПП Храпливий, РВ УМВС, податкова, ВДСО УМВСУ ДІАЗ, ПП Корпан, МКП Збараж, МКП Добробут, ТЕКО, МП Ера, Інтернат, садік Сонечко(котельня), фабрика краси, ПП Зевс, ПП Шуст, ПП Складанюк, ПП Страхальська, замок, МП ЕРА, інвантарбюро, ПП Мокра, Емілія, калина, ПП Джула, Оранта, ПП Філик, архітектура, універмаг, аптека, ФОП Тьора-Кавалок, ПП Кучма, Вікторія, ПП Денис, ПП Шевчук, садік Сонечко, СПТУ-25 ПП Совик, ПП Ярошко, ПП Юзьвак з 10:00 до 16:00 Збаразький РЕМ с.Шимківці (частково) з 09:00 до 17:00 Збаразький РЕМ с.В.Луб’янки (частково) з 10:00 до 17:00 Збаразький РЕМ с.Заруддя (частково) з 09:00 до 17:00 Зборівський РЕМ с.Озерна з 10:00 до 17:00 Зборівський РЕМ с.Гарбузів з 10:00 до 17:00 Зборівський РЕМ с.Гаї Розтоцькі з 10:00 до 17:00 Козівський РЕМ с.Конюхи з 10:00 до 17:00 Козівський РЕМ с.Городище з 10:00 до 17:00 Козівський РЕМ с.Конюхи ,х-р Залісся з 10:00 до 17:00 Кременецький РЕМ х.Підгора з 09:00 до 17:00 Кременецький РЕМ х.Підгора з 09:00 до 17:00 Кременецький РЕМ с.Валігуги з 09:00 до 17:00 Кременецький РЕМ с.Горинка, с.Духів, с.Н.Кокорів, с.Ст.Кокорів з 09:00 до 17:00 Лановецький РЕМ с.Борщівка, с. Якимівці, с.Буглів, с.Нападівка (ПСП Агрофірма «Горинь»), м.Ланівці вул. Волинська, Берегова Листопадова, Ювілейна, Українська, Білозірська, Залізнична Новосілка, Зарічна, Садова, Тернопільська, Колгоспна Незалежності, с.Грибова, с. Передмірка, с.Молотків, с.Ванжулів, с.М.Карначівка, с.Іванківці з 09:00 до 17:00 Монастириський РЕМ с.Високе з 09:00 до 17:00 Монастириський РЕМ с.Чехів з 09:00 до 17:00 Підволочиський РЕМ Підволочиськ, Скорики, Климківці, Староміщина, Медин, Дорофіївка,Супранівка, Нове Село, Лозівка, Гущанки, Сухівці, Токи, Воробіївка, Пеньківці, Просівці, Терпилівка, Гнилички, Скалат, Мислова, Іванівка з 09:00 до 16:00 Підгаєцький РЕМ с.Старе-Місто з 09:00 до 17:00 Підгаєцький РЕМ м.Підгайці з 09:00 до 17:00 Теребовлянський РЕМ с. Ілавче з 09:00 до 17:00 Теребовлянський РЕМ с. Долина з 09:00 до 17:00 Теребовлянський РЕМ с. Варваринці з 09:00 до 17:00 Теребовлянський РЕМ с Лошнів з 09:00 до 17:00 Теребовлянський РЕМ с.Соколів з 09:00 до 16:00 Тернопільський міський РЕМ Вул. Яблунева 1-12, Урожайна, Підгірна, Агрономічна

з 10:00 до 17:00 Тернопільський сільський РЕМ с.Серединки. з 08:00 до 17:00 Тернопільський сільський РЕМ с.Серединки. з 10:00 до 17:00 Тернопільський сільський РЕМ с.В.Бірки. з 08:00 до 17:00 Тернопільський сільський РЕМ сПідгороднє, с.Довжанка. з 08:00 до 17:00 Тернопільський сільський РЕМ с.В.Глибочок. з 08:00 до 17:00 Чортківський РЕМ с.Нагірянка, Чортківського району з 09:00 до 17:00 Чортківський РЕМ с.Біла. вул. Кут, Гивки. Чортківський район з 08:00 до 17:00 Чортківський РЕМ м.Чортків. вул.Ринок, Бандери, Гончара, Гоголя, Аптечна з 08:00 до 17:00 Чортківський РЕМ с.М.Чорнокінці. Чортківський район з 08:00 до 17:00 Чортківський РЕМ с.Ягільниця. Чортківський район з 08:00 до 17:00 Шумський РЕМ с.Цеценівка с.Стіжок з 09:00 до 17:00 Шумський РЕМ м.Шумськ с.Гринківці з 09:00 до 17:00