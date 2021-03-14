22:19 | 14.03.2021
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Новини Тернополя 

У Тернополі від коронавірусу вакцинували відомого вченого – Михайла Андрейчина

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У Тернополі від коронавірусу вакцинували відомого вченого у галузі інфекційних хвороб, епідеміології та військової епідеміології – Михайла Андрейчина.

Вчений зазначає, що за своє життя і наукову діяльність зрозумів багато важливих речей, а саме, як боротися з інфекціями та епідеміями. І одним з найдієвіших способів є – вакцинація 💉.
«Зі свого наукового досвіду мені відомо, що вакцинування за всю історію, відколи його винайшли, допомагало долати смертельні хвороби, від яких практично не було лікування. Ми стикнулися з новою пандемією – COVID-19, яка змогла зупинити весь світ. Тому, я вважаю своїм завданням вакцинуватися, щоб убезпечити себе та оточення», – зазначив Михайло Андрейчин.

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