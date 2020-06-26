Перед судом постануть три поліцейських, які побили тернополянина

За процесуального керівництва прокуратури Тернопільської області слідчими Територіального управління ДБР, розташованого у м. Львові скеровано до суду обвинувальний акт за ч. 2 ст. 365 КК України щодо трьох працівників поліції.

За версією слідства, наприкінці вересня 2019 року працівники поліції прибули на виклик до одного з ресторанів м. Тернополя для перевірки повідомлення про побиття громадянина.

На місці події правоохоронці, без будь-яких на те підстав, застосували до заявника спецзасіб кайданки, після чого нанесли йому численні удари руками і ногами по тілу, спричинивши потерпілому фізичний біль та тілесні ушкодження.

На даний час усі обвинувачені відсторонені від своїх посад.

Розслідування завершене.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду, – повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

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