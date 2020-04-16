16 квітня: 160 осіб інфіковано коронавірусом у Монастириському районі

Офіційні дані від керівництва оперативного штабу з організації профілактичних і протиепідемічних заходів щодо запобігання занесенню та поширенню коронавірусної інфекції на території району повідомляє заступник голови Монастириської РДА Павло Дронь.

За даними штабу на 17 годину, в Монастириському районі інфікованих коронавірусом – 160 осіб:

м.Монастириська – 81,

с.Горішня Слобідка – 17 (1 летальний),

с.Швейків – 14,

с.Ковалівка – 13 (1 летальний),

с.Гончарівка – 8,

с.Устя-Зелене – 5,

с.Бертники, с.Дубенка – 3,

с.Дол.Слобідка, с.Григорів, с.Красіїв, с.Доброводи, с.Велеснів – 2,

с.Чехів, с.Коржова, с.Криниця, с.Нова Гута, с.Заставці, с.Лука – 1.

В їх числі медперсоналу – 43 (11 лікарі, 32 медсестри та фельдшери),

7 діти, 12 держслужбовці, 3 поліцейські, 3 вчителі, по 1 – священник, завдитсад, рятівник НС, гол. ОТГ, с.староста.

Всього обстежено в р-ні – 853 (в т.ч. 243 медики).

В Монастириському шпиталі 35 хворих (1 – важкий стан, 20 – середній, 14 – легкий). В Тернопільській лікарні – 3 (середній).

107 інфікованих на самоізоляції (в них легка безсимптомна форма).

Одужали 13 (в т.ч. 3 – лікарі, 7 – медсестри).