19 термобоксів від групи “За майбутнє” отримали медики виборчого округу Івана Чайківського

Волонтери і активісти окружного Гуманітарного штабу для боротьби з СOVID-19 перебувають на постійному зв’язку з лікарями районних медичних закладів, запитуть про їхні потреби і намагаються одразу ж забезпечити необхідними засобами захисту. Вже більше місяця штаб діє в рамках ініціативи нардепа Івана Чайківського під гаслом #безпека_лікаря_наша_безпека.



У квітні надійшло прохання від медпрацівників щодо термобоксів – спеціальних пластикових мобільних контейнерів, в яких при сталій низькій температурі безпечно транспортувати пробірки зі зразками біоматеріалу на проведення ПЛР-тестів. При підтвердженні діагнозу COVID-19 у пацієнтів, сімейні лікарі відвідують їхні родини та контактних осіб, щоб взяти аналізи і у них. Для перевезення пробірок використовують спеціальні сумки. Проте дезінфікувати їх набагато важче, довше і ненадійно.



Гуманітарний штаб Тернопільського району оголосив збір коштів спеціально під таку потребу лікарів. На цю ініціативу, окрім мешканців Тернопільщини, відгукнулася парламентська депутатська група «За майбутнє», в яку входить і депутат Верховної Ради Іван Чайківський.



Було придбано 18 термобоксів та акумулятори холоду до них (на суму 15531,60 грн) для центрів первинної медико-санітарної допомоги, амбулаторій загальної практики-сімейної медицини і лікарень трьох районів нашої області.



Активісти окружного Гуманітарного штабу передали ці термобокси, згідно потреб, у наступні медичні заклади:



· 2 штуки – лікарям Залозецької районної лікарні



· Один – у Зборівську центральну районну лікарню



· 5 штук – сімейним лікарям Центру первинної медико-санітарної допомоги Тернопільського району



· 3 штуки – сімейним лікарям Бережанського району



· 2 штуки – амбулаторіям сімейної медицини Зборівського району



· Та по одному – сімейним лікарям у с.Ігровиця, с.Настасів, с.Великий Глибочок,селищі Велика Березовиця, с.Мишковичі.



Усього окружним Гуманітарним штабом було передано 19 таких контейнерів, укомплектованих акумуляторами холоду. Один із цих термобоксів придбано за кошти благодійників Ольги Процишин (яка перерахувала на цю потребу 100 грн) і Оксани Качунь (яка перерахувала на це 1100 грн). Ним користуються сімейні лікарі Тернопільського району.

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