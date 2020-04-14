20 осіб із Заліщицького району перевіряють на коронавірус

Штаб з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру місцевого рівня, пов’язаної із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 Заліщицького району інформує:

з метою виявлення наявності в організмі коронавірусної інфекції проведено забір зразків біологічного матеріалу від 20 контактних осіб першої черги. Всіх попереджено про строгу самоізоляцію та відповідальність за її порушення.

Звертаємося до жителів району відповідально ставитися до ситуації та дотримуватися карантинного режиму. Зокрема, виходити з дому варто лише у разі найбільшої потреби, необхідно часто мити руки з милом, носити маски індивідуального захисту та у разі перших симптомів хвороби консультуватись із сімейним лікарем