14 квітня: в Україні підтверджено 3 372 випадки COVID-19
Підтверджено 3 372 випадки COVID-19
Усього в Україні досліджено 35 153 зразки на нову коронавірусну інфекцію методом ПЛР.
Протягом 12 квітня отримано 270 повідомлень про нові підтверджені випадки.
Загалом випадки підтверджено:
Вінницька обл. — 200 випадків (8 одужали);
Волинська обл. — 80 випадків (3 одужали);
Дніпропетровська обл. — 71 випадок (8 одужали);
Донецька обл. — 12 випадків (1 одужав);
Житомирська обл. — 112 випадків;
Закарпатська обл. — 99 випадків (12 одужали);
Запорізька обл. — 89 випадків (11 одужали);
Івано-Франківська область — 332 випадки (16 одужали);
м. Київ — 551 випадок;
Київська обл. — 224 випадки (11 одужали);
Кіровоградська обл. — 144 випадки;
Львівська обл. — 136 випадків (6 одужали);
Луганська обл. — 3 випадки;
Миколаївська обл. — 5 випадків;
Одеська обл. — 69 випадків;
Полтавська обл. — 26 випадків;
Рівненська обл. — 134 випадки (8 одужали);
Сумська обл. — 74 випадки (2 одужали);
Тернопільська обл. — 280 випадків (8 одужали);
Харківська обл. — 14 випадків;
Херсонська обл. — 34 випадки;
Хмельницька обл. — 22 випадки (3 одужали);
Черкаська обл. — 105 випадків (1 одужав);
Чернівецька обл. — 456 випадків (21 одужав);
Чернігівська обл. — 10 випадків.
На амбулаторному лікуванні 1 907 пацієнтів. Усього госпіталізовано 1 248 осіб, з них 52 дитини.
Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 98 людей, з них 51 чоловік та 47 жінок. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%).
Загалом 119 людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.