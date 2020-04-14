14 квітня: в Україні підтверджено 3 372 випадки COVID-19

Підтверджено 3 372 випадки COVID-19

Усього в Україні досліджено 35 153 зразки на нову коронавірусну інфекцію методом ПЛР.

Протягом 12 квітня отримано 270 повідомлень про нові підтверджені випадки.

Загалом випадки підтверджено:

Вінницька обл. — 200 випадків (8 одужали);

Волинська обл. — 80 випадків (3 одужали);

Дніпропетровська обл. — 71 випадок (8 одужали);

Донецька обл. — 12 випадків (1 одужав);

Житомирська обл. — 112 випадків;

Закарпатська обл. — 99 випадків (12 одужали);

Запорізька обл. — 89 випадків (11 одужали);

Івано-Франківська область — 332 випадки (16 одужали);

м. Київ — 551 випадок;

Київська обл. — 224 випадки (11 одужали);

Кіровоградська обл. — 144 випадки;

Львівська обл. — 136 випадків (6 одужали);

Луганська обл. — 3 випадки;

Миколаївська обл. — 5 випадків;

Одеська обл. — 69 випадків;

Полтавська обл. — 26 випадків;

Рівненська обл. — 134 випадки (8 одужали);

Сумська обл. — 74 випадки (2 одужали);

Тернопільська обл. — 280 випадків (8 одужали);

Харківська обл. — 14 випадків;

Херсонська обл. — 34 випадки;

Хмельницька обл. — 22 випадки (3 одужали);

Черкаська обл. — 105 випадків (1 одужав);

Чернівецька обл. — 456 випадків (21 одужав);

Чернігівська обл. — 10 випадків.

На амбулаторному лікуванні 1 907 пацієнтів. Усього госпіталізовано 1 248 осіб, з них 52 дитини.

Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 98 людей, з них 51 чоловік та 47 жінок. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%).

Загалом 119 людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.