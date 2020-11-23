Владика Нестор вручив орден директору “швидкої” у Тернополі

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній відзначив високою церковною нагородою директора комунального закладу Тернопільської обласної ради “Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф” Михайла Джуса. За заслуги перед Православною Церквою України та побожним українським народом Михайла Ярославовича нагороджено орденом святого Архістратига Михаїла ІІ ступеня.

З благословення Митрополита Київського і всієї України Епіфанія нагороду вручив архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор.

Архієрей подякував Михайлові Джусу за багаторічну працю з порятунку життя і здоров’я тернополян, його вклад у боротьбу з поширенням коронавірусної недуги, а також допомогу волонтерам.

При нагородженні мецената був присутній клірик Свято-Троїцького собору м. Тернополя протоієрей Григорій Нецькар.