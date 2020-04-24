24 квітня 9 підтверджень: у Чортківському районі 34 осіб інфіковано COVID-19

На Чортківщині за один день зафіксовано одразу дев`ять нових випадків захворювання на COVID-19.

Таку інформацію надав журналістам Чортків.City завідувач епідеміологічним відділом Чортківської міськміжрайонного відділу ДУ «Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України» Олег Голінатий.

Вчора у вірусологісчну лабораторію на дослідження було відправлено матеріали від двох осіб з підозрою на наявність коронавірусної інфекції, що поміщені в інфекційне відділення Чортківської ЦКРЛ, і дев`ять зразків – від контактних осіб.

Станом на 18 годину вечора 24 квітня стали відомі результати, з яких із двох підозр одна підтвердилася, і вісім з дев`яти проб від контактних осіб також дали позитивний результат.

З нововиявлених інфікованих п`ятеро – мешканці міста і чотири – проживають на теренах району. Також двоє з них є особами до 18 років.

Таким чином, наразі на Чортківщині уже зафіксовано загалом 34 інфікованих людини COVID-19.