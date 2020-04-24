24 квітня: у Монастириському районі 174 особи інфіковано коронавірусом
Офіційні дані від керівництва оперативного штабу з організації профілактичних і протиепідемічних заходів щодо запобігання занесенню та поширенню коронавірусної інфекції на території району повідомляє заступник голови Монастириської РДА Павло Дронь.
За даними штабу на 19 годину, в Монастириському районі інфікованих коронавірусом – 174 особи:
м.Монастириська – 89,
с.Горішня Слобідка – 17 (1 летальний),
с.Швейків – 14,
с.Ковалівка – 13 (1 летальний),
с.Гончарівка – 8,
с.Устя-Зелене – 5,
с.Велеснів – 4,
с.Бертники, с.Дубенка, с.Доброводи – 3,
с.Дол.Слобідка, с.Григорів, с.Красіїв, с.Криниця, с.Задарів – 2,
с.Чехів, с.Коржова, с.Нова Гута, с.Заставці, с.Лука – 1.
В їх числі медперсоналу – 43 (11 лікарі, 32 м/сестри та фельдшери), діти – 7.
Всього обстежено в р-ні – 1007.
В Монастириському шпиталі – 31 (2 – важкий стан, 16 – середній, 13 – легкий).
В Тернопільській лікарні – 2 (легкий стан).
101 інфікованих на самоізоляції (легка форма).
Одужали – 38 (в т.ч. лікарі – 7, медсестри – 12, діти – 3, священник – 1).
Мовою цифр про організацію та якість роботи районного штабу, в який входить 21 посадова особа:
В Монастириському районі обстежено 1007 контактних та підозрілих на інфікованість осіб (по області – 2820). Це більше третини від всіх обстежених в області, що є найкращим показником!
Від всіх обстежених у нас 17,3% позитивних на covid-19. Цей показник нижчий від середнього по області, де 17,7%.