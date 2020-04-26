26 квітня три підтвердження: у Чортківському районі 37 осіб інфіковано коронавірусом

«Станом на 20 годину 26 квітня лабораторно підтверджено три позитивних результати у контактних осіб з Чортківського району по домашньому сімейну вогнищу», – повідав журналістам Чортків.City завідувач епідеміологічним відділом Чортківського місьміжрайвідділу ДУ «Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України» Олег Голінатий.

Таким чином загальна кількість інфікованих осіб коронавірусною інфекцією на сьогоднішній день сягає 37 осіб.

Однак лікар-епідеміолог повідав нам й обнадійливу інформацію: із завтрашнього дня починається відбір зразків матеріалу від інфікованих осіб, що відбули два тижні самоізоляції, для підтвердження їх одужання, з тим зняти з них діагноз.