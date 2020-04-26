26 квітня три підтвердження: у Тернополі 44 особи інфіковано коронавірусом

+3 ХВОРИХ НА COVID-19 У ТЕРНОПОЛІ СТАНОМ НА 10:00 26 КВІТНЯ. ЗАГАЛОМ У МІСТІ 44 ВИПАДКИ. Про це повідомляє Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом.

COVID-19 виявили і підтвердили лабораторно за допомогою ПЛР-систем у тернополянки, яка приїхала зі Швеції. Жінка перебувала на самоізоляції, у неї підтвердили коронавірус. Зараз вона – на амбулаторному лікуванні.

Коронавірус підтвердили у мами, яка зараз із дитиною знаходиться в інфекційному відділенні Тернопільської міської дитячої лікарні. Матеріали дитини ще досліджують.

Ще один випадок COVID-19 підтвердили у людини, яка контактувала із хворими на коронавірус, вона знаходиться на амбулаторному лікуванні.

Загалом під початку епідемії коронавірусу підтвердили 44 випадки COVID-19 серед тернополян. 5 жителів Тернополя одужали.