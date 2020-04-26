Минає місяць із дня, коли в Тернополі створено Гуманітарний штаб Тернопільського району для боротьби з COVID-19. Діє він у рамках ініціативи народного депутата Івана Чайківського #безпека_лікаря_наша_безпека.

В короткому відеоролику, розміщеному на сторінці нардепа в фейсбуці, показано узагальнені цифри проведеної роботи.

За місяць діяльності налагоджено пошиття захисних комбінезонів для медиків. Для цього використано 104 км 500 м спеціалізованої тканини.

Створено Окружний гуманітарний штаб – розширено діяльність на п’ять районів Тернопільської області: Козівський, Зборівський, Тернопільський, Бережанський, Підгаєцький.

Спільно з соціально-відповідальним бізнесом і небайдужими мешканцями штаб дбає про захист від коронавірусу: медичних працівників районних лікарень, фельдшерсько-акушерських пунктів у селах, сімейних лікарів амбулаторій ОТГ, підстанцій екстреної медичної допомоги Тернопільської області.

Для безпеки лікарів їм передано:

– 28 700 одноразових масок

– 5 094 одноразових захисних комбінезонів європейського зразка

– 4 705 пар медичних рукавичок

– 1 000 аплікаторів для тестів

– 2 500 респіраторів FFP2 і FFP3 класу захисту

– 245 захисних щитків

– 220 пар окулярів захисних

– 19 термобоксів

– 10 пірометрів (безконтактних термометрів)

– Антисептичні засоби та спирт для їх виготовлення на суму 35 000 грн.

Загалом, за місяць діяльності, на рахунки громадських і благодійних організацій, для потреб Гуманітарного штабу п’яти районів Тернопільської області, було зібрано 1 млн 527 тис 761 грн.

Фінансові звіти щодо надходження і витрат коштів та інформацію про зроблене щодня публікують в соціальних мережах:

Фейсбук: https://bit.ly/ 2xBUu1e

Інстаграм: https://bit.ly/ 3dB4fNo

Вайбер: https://bit.ly/3dzk733

Телеграм: https://bit.ly/ 3byTn0Y

Допомогти може кожен.

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В АТ КБ “ПРИВАТБАНК”, МФО 338783

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