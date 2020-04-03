3 квітня: У Монастириському районі 95 осіб інфіковано коронавірусом

Офіційні дані від керівництва оперативного штабу з організації профілактичних і протиепідемічних заходів щодо запобігання занесенню та поширенню коронавірусної інфекції на території району повідомляє заступник голови Монастириської РДА Павло Дронь.

За даними штабу на 21 годину, в Монастириському районі інфікованих коронавірусом – 95 осіб:

м.Монастириська – 53,

с.Швейків – 11,

с.Ковалівка – 8 (1 летальний),

с.Горішня Слобідка – 5,

с.Гончарівка – 4,

с.Долішня Слобідка – 2,

с.Бертники – 2,

с.Григорів – 2,

с.Устя-Зелене – 2,

с.Чехів, с.Коржова, с.Криниця, с.Велеснів, с.Доброводи, с.Дубенка – по 1.

В їх числі медперсоналу – 37 (11 лікарів, 26 медсестер та фельдшерів),

5 дітей, 5 держслужбовців, 3 поліцейські,1 священик, 1 завдитсадком, 1 вчитель, 1 рятівник НС, 1 голова ОТГ.

В районі обстежено 418 осіб, в т.ч. 235 медиків.

В Монастириському шпиталі 22 хворих (всі середня форма).

В Тернопільській лікарні 6 (4 – середня, 2 – легка), мама з дитиною виписані додому на самоізоляцію.

Захисних костюмів з нині придбаними є в наявності 410.

Кисневих балонів з нині придбаними є 18.