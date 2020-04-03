20:19 | 3.04.2020
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Новини Тернополя 

У Тернополі заборонено працювати ломбардам

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На період карантину у Тернополі ні ринки, ані ломбарди працювати не будуть, – повідомляють у міській раді. Постанова Уряду про дозвіл на відновлення в Україні роботи ломбардів має рекомендаційний характер.

Нещодавно на засіданні Тернопільського оперативного штабу щодо боротьби з коронавірусом, було прийнято рішення про заборону діяльності ломбардів на час карантину, і наразі дія цього рішення не припиняється.

Звертаємося до тернополян! Якщо ви володієте інформацією про те, що певні організації чи установи в місті продовжують свою роботу, незважаючи на існуючу заборону їхньої діяльності в період карантину, прохання повідомляти нас про ці випадки через спеціальну форму

Перелік видів діяльності, які заборонено і дозволено на території Тернопільської міської територіальної громади

(з повним текстом протоколу можна ознайомитися у рубриці «Актуально про коронавірус»)

ЗАБОРОНЕНО:

o   перебування в громадських місцях без одягнутої маски чи респіратора;

o відвідування закладів дошкільної, загальної, середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної ) освіти та коледжів її здобувачами;

o   навчання у приватних центрах раннього розвитку дітей, приватних закладах дошкільної освіти;

o   роботу всіх ринків;

o   стихійну торгівлю (торгівля з рук, у дворах, під’їздах, на вулицях, площах, скверах та інших не встановлених місцях);

o   реалізацію нефасованих і не упакованих продуктів харчування (крім м’яса та риби);

o   роботу магазинів та торгових рядів промислової групи;

o   роботу лазень, саун, салонів краси, перукарень;

o   об’єктів побутового обслуговування (крім хімчисток);

o   роботу торговельно – розважальних центрів;

o   роботу розважальних закладів;

o   роботу закладів ресторанного бізнесу, громадського харчування, барів, кафетеріїв, серед іншого    – у готелях бари, клуби, кафе, дискотеки, паби, (крім доставки);

o   роботу кінотеатрів, театрів, музеїв, бібліотек;

o   роботу ломбардів;

o   роботу приватних стоматологічних кабінетів;

o   планова госпіталізація хворих та планові оперативні втручання в закладах охорони здоров’я;

o   відвідування стаціонарних хворих, у тому числі вагітних та породіль у пологових стаціонарах;

o   практику партнерських пологів;

o   проведення періодичних медичних оглядів;

o   навчання в художніх, музичних школах;

o   роботу парків та атракціонів;

o   навчання в спортивних школах, клубах, центрах;

o   роботу фітнес-клубів, тренажерних та спортивних залів, басейнів;

o   роботу водного парку;

o відвідування спортивних майданчиків та стадіонів, користуватися дитячими та спортивними майданчиками в парках, скверах та на прибудинкових територіях;

o   проведення спортивних заходів;

o   роботу дитячих танцювальних колективів;

o   обмежити доступ транспортним засобам на територію міжнародного автовокзалу «Тернопіль», заїзд лише за умови раніше узгодженого маршруту та графіків;

o   роботу громадського транспорту загального користування м.Тернополя з 23.03.2020р. до завершення карантину (до окремого рішення);

o   проведення на території Тернопільської міської територіальної громади всіх масових заходів, у яких беруть участь понад 10 осіб;

o  перебування в місцях відпочинку, на вулицях, в парках і скверах, на набережній Тернопільського ставу, у регіональному ландшафтному парку «Загребелля», на території лісосмуг Тернопільської міської територіальної громади групам більше двох осіб, або в межах однієї сім’ї (крім випадків службової необхідності та супроводу дітей);

o   розводити багаття в місцях відпочинку, в парках, скверах, регіональному ландшафтному парку «Загребелля», на пляжах, лісосмугах та на інших відкритих територіях;

o  перебування в громадських місцях осіб, які не досягнули 16-ти років без супроводу повнолітніх, а дітям, віком 16-18 років – без письмової згоди батьків чи опікунів;

o  відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин, однією особою та у випадку службової необхідності.

ДОЗВОЛЕНО:

o   організацію освітнього процесу з використанням дистанційних технологій;

o   роботу  продуктових супермаркетів, що знаходяться на території  торговельно-розважальних центрів;

o  реалізацію всіх харчових товарів (за виключенням м’яса та риби) здійснювати фасованими та упакованими;

o   роботу спеціалізованих алкогольних магазинів;

o   роботу кіосків з продажу тютюнових виробів;

o   продаж засобів гігієни, миючих та дезінфікуючих засобів;

o  роботу закладів торгівлі, де асортимент продукції складає в повному обсязі продукти харчування або засоби для санітарії та особистої гігієни/товари побутової хімії;

o  роботу тимчасових споруд, які визначені Наказом №244 від 21.10.2011 р. Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, для здійснення продажу продуктів харчування без входу покупців в торговельний зал (видача товарів через вікно);

o  діяльність підприємців, які займаються продажем квітів – виключно шляхом доставки до покупця;

o  торгівлю ветеринарними препаратами, кормами, пестицидами та агрохімікатами, насінням і садивним матеріалом,  роботу торговельних закладів, які здійснюють продаж насіння, без входу покупців у торговий зал (видача товарів через вікно);

o   роботу шиномонтажів та автомийок самообслуговування;

o   торгівля засобами зв’язку;

o   діяльність з ремонту комп’ютерів;

o   ремонт побутових виробів і предметів особистого вжитку;

o   роботу хімчисток;

o   роботу СТО, провадження діяльності з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів;

o  надання ургентних стоматологічних послуг населенню – комунальному некомерційному підприємству „Тернопільська міська стоматологічна поліклініка №1” та комунальному некомерційному  підприємству „Тернопільська стоматологічна поліклініка” Тернопільської міської ради;

o   прийом передач в закладах охорони здоров’я;

o  спеціальні перевезення міськими автобусами та тролейбусами, перевезення пасажирів здійснювати в транспортних засобах у відповідності до норм заводу-виробника ТЗ, виключно в захисних масках;

o  роботу авторизованих центрів мобільних операторів: ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «Київстар», Vodafone Ukraine –Vodafone Україна, корпоративний центр ПАТ «Укртелеком»;

o   технічне обслуговування реєстраторів розрахункових операцій;

o   роботу суб’єктів господарювання, що надають ритуальні послуги;

o   роботу підприємств, які здійснюють виробництво продуктів харчування, інші виробничі підприємства за умов дотримання обмежувальних заходів, затверджених рішенням штабу від 16.03.2020 р., а саме: перебування в приміщенні не більше 10-ти осіб, з дистанцією не менше 2 м та дотриманням санітарно-гігієнічних норм карантинного періоду (проведення поточних прибирань та дезінфекцій, провітрювання приміщень не менше, ніж кожні 3 год по 15-20 хв, масковий режим) ;

o  провадження банківської та страхової діяльності, роботу обмінних пунктів, які  мають відповідну ліцензію на обмін валют;

o   діяльність приватних нотаріусів (за попереднім записом, з метою запобігання черг);

o  перебування в місцях відпочинку, на вулицях, в парках, скверах груп не більше двох осіб, або в межах однієї сім’ї (за винятком виконання обов’язків працівниками  державних, правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування та ремонтних бригад);

o   ритуал поховання проводити на відкритих територіях та обмежити перебування до 10-ти осіб при умові дотримання карантинних заходів (відстань між людьми не менше 2 м, наявність засобів індивідуального захисту – маски, рукавиці).

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