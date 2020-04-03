У Тернополі заборонено працювати ломбардам

На період карантину у Тернополі ні ринки, ані ломбарди працювати не будуть, – повідомляють у міській раді. Постанова Уряду про дозвіл на відновлення в Україні роботи ломбардів має рекомендаційний характер.

Нещодавно на засіданні Тернопільського оперативного штабу щодо боротьби з коронавірусом, було прийнято рішення про заборону діяльності ломбардів на час карантину, і наразі дія цього рішення не припиняється.

Звертаємося до тернополян! Якщо ви володієте інформацією про те, що певні організації чи установи в місті продовжують свою роботу, незважаючи на існуючу заборону їхньої діяльності в період карантину, прохання повідомляти нас про ці випадки через спеціальну форму

Перелік видів діяльності, які заборонено і дозволено на території Тернопільської міської територіальної громади

(з повним текстом протоколу можна ознайомитися у рубриці «Актуально про коронавірус»)

ЗАБОРОНЕНО:

o перебування в громадських місцях без одягнутої маски чи респіратора;

o відвідування закладів дошкільної, загальної, середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної ) освіти та коледжів її здобувачами;

o навчання у приватних центрах раннього розвитку дітей, приватних закладах дошкільної освіти;

o роботу всіх ринків;

o стихійну торгівлю (торгівля з рук, у дворах, під’їздах, на вулицях, площах, скверах та інших не встановлених місцях);

o реалізацію нефасованих і не упакованих продуктів харчування (крім м’яса та риби);

o роботу магазинів та торгових рядів промислової групи;

o роботу лазень, саун, салонів краси, перукарень;

o об’єктів побутового обслуговування (крім хімчисток);

o роботу торговельно – розважальних центрів;

o роботу розважальних закладів;

o роботу закладів ресторанного бізнесу, громадського харчування, барів, кафетеріїв, серед іншого – у готелях бари, клуби, кафе, дискотеки, паби, (крім доставки);

o роботу кінотеатрів, театрів, музеїв, бібліотек;

o роботу ломбардів;

o роботу приватних стоматологічних кабінетів;

o планова госпіталізація хворих та планові оперативні втручання в закладах охорони здоров’я;

o відвідування стаціонарних хворих, у тому числі вагітних та породіль у пологових стаціонарах;

o практику партнерських пологів;

o проведення періодичних медичних оглядів;

o навчання в художніх, музичних школах;

o роботу парків та атракціонів;

o навчання в спортивних школах, клубах, центрах;

o роботу фітнес-клубів, тренажерних та спортивних залів, басейнів;

o роботу водного парку;

o відвідування спортивних майданчиків та стадіонів, користуватися дитячими та спортивними майданчиками в парках, скверах та на прибудинкових територіях;

o проведення спортивних заходів;

o роботу дитячих танцювальних колективів;

o обмежити доступ транспортним засобам на територію міжнародного автовокзалу «Тернопіль», заїзд лише за умови раніше узгодженого маршруту та графіків;

o роботу громадського транспорту загального користування м.Тернополя з 23.03.2020р. до завершення карантину (до окремого рішення);

o проведення на території Тернопільської міської територіальної громади всіх масових заходів, у яких беруть участь понад 10 осіб;

o перебування в місцях відпочинку, на вулицях, в парках і скверах, на набережній Тернопільського ставу, у регіональному ландшафтному парку «Загребелля», на території лісосмуг Тернопільської міської територіальної громади групам більше двох осіб, або в межах однієї сім’ї (крім випадків службової необхідності та супроводу дітей);

o розводити багаття в місцях відпочинку, в парках, скверах, регіональному ландшафтному парку «Загребелля», на пляжах, лісосмугах та на інших відкритих територіях;

o перебування в громадських місцях осіб, які не досягнули 16-ти років без супроводу повнолітніх, а дітям, віком 16-18 років – без письмової згоди батьків чи опікунів;

o відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин, однією особою та у випадку службової необхідності.

ДОЗВОЛЕНО:

o організацію освітнього процесу з використанням дистанційних технологій;

o роботу продуктових супермаркетів, що знаходяться на території торговельно-розважальних центрів;

o реалізацію всіх харчових товарів (за виключенням м’яса та риби) здійснювати фасованими та упакованими;

o роботу спеціалізованих алкогольних магазинів;

o роботу кіосків з продажу тютюнових виробів;

o продаж засобів гігієни, миючих та дезінфікуючих засобів;

o роботу закладів торгівлі, де асортимент продукції складає в повному обсязі продукти харчування або засоби для санітарії та особистої гігієни/товари побутової хімії;

o роботу тимчасових споруд, які визначені Наказом №244 від 21.10.2011 р. Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, для здійснення продажу продуктів харчування без входу покупців в торговельний зал (видача товарів через вікно);

o діяльність підприємців, які займаються продажем квітів – виключно шляхом доставки до покупця;

o торгівлю ветеринарними препаратами, кормами, пестицидами та агрохімікатами, насінням і садивним матеріалом, роботу торговельних закладів, які здійснюють продаж насіння, без входу покупців у торговий зал (видача товарів через вікно);

o роботу шиномонтажів та автомийок самообслуговування;

o торгівля засобами зв’язку;

o діяльність з ремонту комп’ютерів;

o ремонт побутових виробів і предметів особистого вжитку;

o роботу хімчисток;

o роботу СТО, провадження діяльності з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів;

o надання ургентних стоматологічних послуг населенню – комунальному некомерційному підприємству „Тернопільська міська стоматологічна поліклініка №1” та комунальному некомерційному підприємству „Тернопільська стоматологічна поліклініка” Тернопільської міської ради;

o прийом передач в закладах охорони здоров’я;

o спеціальні перевезення міськими автобусами та тролейбусами, перевезення пасажирів здійснювати в транспортних засобах у відповідності до норм заводу-виробника ТЗ, виключно в захисних масках;

o роботу авторизованих центрів мобільних операторів: ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «Київстар», Vodafone Ukraine –Vodafone Україна, корпоративний центр ПАТ «Укртелеком»;

o технічне обслуговування реєстраторів розрахункових операцій;

o роботу суб’єктів господарювання, що надають ритуальні послуги;

o роботу підприємств, які здійснюють виробництво продуктів харчування, інші виробничі підприємства за умов дотримання обмежувальних заходів, затверджених рішенням штабу від 16.03.2020 р., а саме: перебування в приміщенні не більше 10-ти осіб, з дистанцією не менше 2 м та дотриманням санітарно-гігієнічних норм карантинного періоду (проведення поточних прибирань та дезінфекцій, провітрювання приміщень не менше, ніж кожні 3 год по 15-20 хв, масковий режим) ;

o провадження банківської та страхової діяльності, роботу обмінних пунктів, які мають відповідну ліцензію на обмін валют;

o діяльність приватних нотаріусів (за попереднім записом, з метою запобігання черг);

o перебування в місцях відпочинку, на вулицях, в парках, скверах груп не більше двох осіб, або в межах однієї сім’ї (за винятком виконання обов’язків працівниками державних, правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування та ремонтних бригад);

o ритуал поховання проводити на відкритих територіях та обмежити перебування до 10-ти осіб при умові дотримання карантинних заходів (відстань між людьми не менше 2 м, наявність засобів індивідуального захисту – маски, рукавиці).