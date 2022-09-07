34 жителі Тернопільщини отримають 7,7 млн грн грантової допомоги на розвиток бізнесу
На Тернопільщині завершилася чергова хвиля розгляду заяв, поданих учасниками програми для отримання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу.
Після перевірки уповноваженим банком ділової репутації заявників, оцінки бізнес-планів та співбесід з учасниками, проведених обласним центром зайнятості, із 167 поданих проєктів 34 – були підтримані.
Відтак, 12 фізичних осіб відкриють власну справу; 15 діючих підприємців та 7 юридичних осіб – розширять свою діяльність. Кожен з них отримає від 75 до 250 тис. грн на загальну суму майже 7,7 млн грн грантової допомоги. Реалізація поданих бізнес-планів дасть змогу створити, більше 100 нових робочих місць.
Найбільш поширений вид діяльності – 16 проєктів – надання послуг у сферах освіти, краси, відпочинку, харчування, комп’ютерного програмування, обслуговування та ремонту будинків та ін.
10 учасників програми будуть виготовляти меблі, вироби з дерева та текстилю, верхній одяг, подушки, м’ясні вироби та ін. 8 жителів Тернопільщини працюватимуть у сфері торгівлі.
До слова, завдяки мікрогранту одне з релокованих на територію Тернопільської області підприємств зможе придбати нове обладнання для запуску повного циклу з переробки вторинної сировини та планує створити ряд робочих місць.
Зауважимо, що подати заяву на отримання мікрогранту разом з бізнес-планом щодо створення нового або розвитку діючого бізнесу можна на порталі Дія (https://diia.gov.ua/services/
Умови надання мікрогранту: https://bit.ly/3ohSjqA