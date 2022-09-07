Завдяки мешканцям Збаразької громади медики отримають два апарати для проведення вакуумної терапії
Два апарати для лікування ран від’ємними тиском (вакуумна терапія ран) та розхідний матеріал на три місяці придбали організатори благодійного ярмарку, який відбувся 4 вересня у Збаражі.
Тож отримане обладнання, яке рятує поранених від ампутації кінцівок, – це результат зусиль багатьох людей – і організаторів, і учасників. І тих, хто не шкодував сил, щоб створити маленьке свято для земляків. Зокрема приємного настрою додавали не лише красиві і смачні страви, прикраси з бісеру, а й виступи талановитих артистів із Тернопільської обласної філармонії та місцевих солістів Любові Шарко і Миколи Соснового, вокального ансамблю з села Кобилля.
Усіх учасників дійства благословили своєю спільною молитвою священники різних християнських конфесій, вони просили у Господа здоров’я землякам, які терпеливо і міцно тримають тил, та відважним воїнам, що наближають нашу перемогу над ворогом.
А на асфальті діти малювали кольоровою крейдою свої мрії про мир та херсонські кавуни.
Ярмарок того дня, без перебільшення, став святом єднання душ, святом вдячності захисникам, святом підтримки один одного та світлої надії.
За словами організаторів благодійного ярмарку, подібний захід вони планують повторити, і не один раз.
Провели захід представники ГО «Максимівська ініціатива» за підтримки отця Романа Сливки, отця Олексія Боднарчука, священників з сіл нашої громади, старост сіл, освітніх закладів, за підтримки Збаразької міської ради та багатьох інших небайдужих мешканців Збаразької громади.
В єдності наша сила!