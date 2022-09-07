Завдяки мешканцям Збаразької громади медики отримають два апарати для проведення вакуумної терапії

Два апарати для лікування ран від’ємними тиском (вакуумна терапія ран) та розхідний матеріал на три місяці придбали організатори благодійного ярмарку, який відбувся 4 вересня у Збаражі.

– Хоча ми надіялись зібрати кошти хоча б на один з таких апаратів, – відзначили ініціатори благодійного заходу Михайло Хомишак та Надія Тлумацька, які керують громадською організацією «Максимівська ініціатива», – проте результат перевершив усі наші сміливі сподівання. На ярмарок з’їхалось більше сотні учасників – представників понад 20 установ – церковних парафій, громадських організацій, освітніх закладів. Небайдужі люди зі Збаража та навколишніх сіл доклали чимало зусиль, щоб виготовити чимало смачних наїдків, солодощів, різноманітних смаколиків і привезти до центру громади. Також було кілька майстринь, які продавали вироби, зроблені власними руками.

Вправні господині та майстрині вторгували понад 200 тисяч гривень, яких вистачило на два апарати і ще й додатковий розхідний матеріал, який потрібний для роботи цього медичного обладнання.

А доставили цінний вантаж до Збаража завдяки сприянню уже відомого у нашій громаді вихідця із Черниховець лікаря Ігоря Вітенька, який живе у Бельгії і систематично допомагає українським медикам рятувати життя воїнів – передає необхідні ліки, устаткування для лікарень та госпіталів, швидкі допомоги на передову.

Тож отримане обладнання, яке рятує поранених від ампутації кінцівок, – це результат зусиль багатьох людей – і організаторів, і учасників. І тих, хто не шкодував сил, щоб створити маленьке свято для земляків. Зокрема приємного настрою додавали не лише красиві і смачні страви, прикраси з бісеру, а й виступи талановитих артистів із Тернопільської обласної філармонії та місцевих солістів Любові Шарко і Миколи Соснового, вокального ансамблю з села Кобилля. Усіх учасників дійства благословили своєю спільною молитвою священники різних християнських конфесій, вони просили у Господа здоров’я землякам, які терпеливо і міцно тримають тил, та відважним воїнам, що наближають нашу перемогу над ворогом. А на асфальті діти малювали кольоровою крейдою свої мрії про мир та херсонські кавуни. Ярмарок того дня, без перебільшення, став святом єднання душ, святом вдячності захисникам, святом підтримки один одного та світлої надії. За словами організаторів благодійного ярмарку, подібний захід вони планують повторити, і не один раз. Провели захід представники ГО «Максимівська ініціатива» за підтримки отця Романа Сливки, отця Олексія Боднарчука, священників з сіл нашої громади, старост сіл, освітніх закладів, за підтримки Збаразької міської ради та багатьох інших небайдужих мешканців Збаразької громади. В єдності наша сила!