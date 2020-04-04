4 квітня: У Підгаєцькому районі підтверджено 3 випадки коронавірусу

Сьогодні, 4 квітня 2020 року працівниками комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» взято матеріал на дослідження у трьох жителів с.Носів Підгаєцького району (один з підозрою, двоє – контактні особи (члени сім’ї) і відправлено в Тернопільський обласний лабораторний центр.

За результатами дослідження у всіх трьох випадках підтверджено позитивний результат на коронавірусну інфекцію. Про це повідомляє Голова районної державної адміністрації Галина ДУДА.

Усі троє мешканців с.Носів знаходяться під наглядом сімейного лікаря на лікуванні вдома. На даний час встановлюються можливі контактні особи.