4 квітня: 160 хворих на коронавірус у Тернопільській області
За інформацією ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”, станом на 3 квітня 22 годину у Тернопільській області зареєстровано 160 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.
За даними штабу, в Монастириському районі інфікованих коронавірусом – 106 (1 летальний) осіб.
У Кременецькому районі – 7.
У Тернополі – 8.
Тернопільський район – 1.
Заліщицький – 18.
Козівський – 13.
Бережани – 1.
Бучач – 3.
Підгайці – 3.
3 квітня: 133 хворих на коронавірус у Тернопільській області
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