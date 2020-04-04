20:52 | 4.04.2020
ГАРЯЧЕ:
Бесплатка. Дошка безкоштовних оголошень в Україні

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

У Тернопільській області на півтора дня запроваджують більш жорсткіші умови карантину

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Сьогодні від 13.00 до 6.00 понеділка (6 квітня) на території Тернопільської області діють обмежувальні заходи.  Тому водяться більш жорсткіші умови карантину. В цей час не бажано перебувати на вулиці. Про це йдеться в зверненні голови Тернопільської обласної державної адміністрації Володимира Труша до краян.

За його словами в області запроваджуються додаткові протиепідеміологічні обмежувальні заходи на період карантину.

Так, на в’їзді в область та виїзді будуть встановлені 10 контрольно-пропускних пунктів. Окрім цього, на період вихідних та святкових днів жителів краю, попри сонячну погоду, просять залишатися вдома та не ризикувати життям.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *