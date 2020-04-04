У Тернопільській області на півтора дня запроваджують більш жорсткіші умови карантину
Сьогодні від 13.00 до 6.00 понеділка (6 квітня) на території Тернопільської області діють обмежувальні заходи. Тому водяться більш жорсткіші умови карантину. В цей час не бажано перебувати на вулиці. Про це йдеться в зверненні голови Тернопільської обласної державної адміністрації Володимира Труша до краян.
За його словами в області запроваджуються додаткові протиепідеміологічні обмежувальні заходи на період карантину.
Так, на в’їзді в область та виїзді будуть встановлені 10 контрольно-пропускних пунктів. Окрім цього, на період вихідних та святкових днів жителів краю, попри сонячну погоду, просять залишатися вдома та не ризикувати життям.